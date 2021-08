La bellissima conduttrice e moglie di Francesco Totti ha subito una trasformazione incredibile. Ecco com’era Ilary Blasi

Quando Ilary Blasi ha esordito sugli schermi della Mediaset aveva circa 20 anni. La bellissima ragazza di Roma ha conquistato i cuori di tantissimi telespettatori e uno in particolare: Francesco Totti.

Negli anni ha scalato le gerarchie della televisione italiana, diventando una figura di punta di Mediaset e Rai. Oggi conduce “L’Isola dei Famosi”, dopo essere stata una storica conduttrice delle “Iene”, ma la bellissima Ilary non è sempre stata così. Ecco com’era da giovane.

Ilary Blasi ecco com’era negli anni di Passaparola

Nei primi anni duemila, una bellissima ragazza bionda dallo sguardo penetrante e con un sorriso contagioso apparve per la prima volta sul piccolo schermo. Ilary Blasi iniziò la sua carriera nel programma Tv Passaparola, trasmesso su Canale 5, conquistando subito tutti.

Diventa famosa grazie anche alla sua figura di testimonial per alcuni prodotti di creme solari e lingerie, oltre che per uno spot della Vodafone. Nel 1999 posa per un calendario e vince Miss Cinema Lazio, mentre nel 2007 diventa conduttrice de “Le Iene” su Italia 1.

La bellissima showgirl italiana mantiene oggi la sua bellezza ammaliante, ma negli anni del suo esordio non era così come oggi. Durante il periodo di “Passaparola”, Ilary era più giovane e con lineamenti meno marcati. Il volto meno maturo, ovviamente, era indice della sua giovane età, ma oggi Ilary è incredibilmente bella nonostante gli anni passati.

Ilary è stata spesso al centro delle polemiche per i suoi presunti ritocchini presso un chirurgo plastico, ma la verità è che la presentatrice romana è sempre bellissima. Il suo sguardo è incredibilmente seducente e il suo sorriso è lo stesso di anni fa.

Oggi Ilary conduce “L’isola Dei Famosi” e vive con suo marito, amore di sempre, Francesco Totti. I due sono felici insieme e posso entrambi vantare una carriera meravigliosa. Chissà, forse un giorno li vedremo condurre insieme un programma televisivo.