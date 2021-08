La magnifica Orietta Berti, oltra ad avere una voce fantastica, ha anche un look niente male: In tanti si sono chiesti perché la cantante emiliana indossa una parrucca

Orietta Berti e la sua carriera infinita. L’usignolo di Cavriago sta vivendo una seconda giovinezza e la sua carriera è ancora nel pieno del successo. La cantante può vantare una voce pazzesca e un look invidiabile, ma in tanti si sono chiesti perché Orietta Berti indossa la parrucca.

Semplice, simpatica e travolgente, la bella Orietta riesce sempre a strappare un sorriso e a conquistare il pubblico. A 78 anni la Berti riesce ancora ad essere al centro della scena. Anche per questioni di look. Sempre impeccabile, Orietta Berti ha attirato tanta curiosità sui suoi capelli.

Orietta Berti indossa una parrucca? Ecco perché

Fin dai primi anni del successo, Orietta Berti ha incantato il suo pubblico grazie alle sue incredibili doti canore e la sua grande capacità di reinventarsi. Mai nessuno, infatti, si sarebbe aspettato di vedere Orietta Berti duettare con Fedez e Achille Lauro.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

A 78 anni Orietta Berti non ha perso l’entusiasmo di sperimentare e fare cose nuove e il brano “Mille” ne è una validissima prova. Record di ascolti, la canzone ha messo in luce la bravura di Orietta e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi contesto.

La voce incredibile e la simpatia in ogni contesto sono l’identikit perfetto di Orietta Berti, ma a questi due elementi ne va aggiunto un terzo: il look. La bella Orietta, infatti, appare sempre davanti ai riflettori con un look perfetto e una capigliatura molto ordinata.

Orietta ci tiene tantissimo ad avere una capigliatura sempre in ordine e perfetta. Sarebbe proprio questo il motivo per cui Orietta Berti avrebbe deciso di indossare una parrucca. Il condizionale è d’obbligo, ma diverse indiscrezioni parlano di questa seria possibilità.

LEGGI ANCHE –> IL VOLO, QUANTO GUADAGNANO I TRE TENORI ITALIANI? ECCO LE CIFRE

Il motivo per cui Orietta Berti indosserebbe una parrucca è legato proprio alla sua volontà di apparire con un look ordinato e mai aggressivo. Insomma, la grande cantante è molto esigente con il suo stile e vuole giustamente apparire come una vera star merita.