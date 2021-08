Era stata concorrente del Grande Fratello 12, sono passati anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista in tv. Oggi, è diventata mamma bis.

Il Grande Fratello è un reality show che va in onda ormai da più di vent’anni e che ha fatto da trampolino ad innumerevoli personaggi famosi. In origine era condotto da Daria Bignardi, in seguito il timone passò prima a Barbara D’Urso e poi all’indiscussa Alessia Marcuzzi, la quale condusse il programma dal 2006 al 2015. Da qualche anno, la versione “nip” ha abbandonato le nostre casa a favore della versione “vip“: il nuovo format prevede che la casa più spiata d’Italia non sia occupata da persone comuni, ma da volti noti del mondo dello spettacolo e del web.

Tornando alla versione classica del programma ispirato a Big Brother – di origine olandese – oggi un’ex concorrente ha comunicato sui social di essere diventata mamma per la seconda volta.

Il percorso di Caterina Siviero al GF

Caterina Siviero partecipò, all’età di 25 anni, al reality show del Grande Fratello nel 2011. Conquistò immediatamente il cuore dei telespettatori e, soprattutto, l’attenzione dei gossip e dei pettegolezzi. Entrò nel programma per compiere una sfida con se stessa, per conoscersi e per scoprire ogni suo lato nascosto, ma venne distratta dalla presenza del coinquilino Armando Avellino. I due iniziarono una storia d’amore all’interno del programma e questo, come spesso accade nei reality, appassionò i fan del Gf. La sua permanenza nella casa durò 71 giorni, ma anche una volta uscita rimase al centro del gossip per qualche mese: venne accusata di aver tradito Avellino con un altro gieffino, Fabrizio Conti.

Una volta che gli scoop si diradarono, Caterina sparì dalla tv e tornò a condurre una vita normalissima che si addice ad una comune trent’enne. Oggi, è diventata mamma per la seconda volta.

Caterina mamma bis!

La dolce Caterina si allontanò per sempre dalla tv e dal mondo dello spettacolo, tornando alla sua quotidianità e al suo lavoro come igienista dentale. Nel 2016 ufficializzò la sua storia d’amore con il calciatore Marco Contini e i due divennero genitori di una bellissima bambina nel 2018, la piccola Camilla.

Ora, nella piena notte del 20 agosto, Caterina Siviero e Marco Contini sono diventati genitori per la seconda volta: questa volta si tratta di un maschietto, Carlos Andrea. Il piccolo pesa ben 4 kg ed è lungo 53 cm e i genitori sono entusiasti del suo arrivo.

Nell’ultimo post l’ex gieffina ha annunciato emozionata l’arrivo del nascituro: “CARLOS ANDREA BEN VENUTO AMORE DI MAMMA E PAPA'” – ha scritto commossa Caterina – “Noi stiamo benissimo, è stato un parto meraviglioso […] ed è proprio vero, ci si innamora per la seconda volta”. Inoltre, la Siviero ci ha tenuto anche a ringraziare il neo papà per esserle stato vicino e per averla sostenuta durante il parto del loro secondogenito.