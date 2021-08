La bella attrice e comica italiana è apprezzatissima per le sue interpretazioni e la sua simpatia. Sapete chi è suo marito? Eccolo

È una delle attrici più amate e divertenti del cinema e della televisione italiana. Paola Cortellesi non è un’attrice come le altre: riesce a far ridere con grande facilità e coinvolgimento. Ma conoscete la sua vita privata? Ecco chi è suo marito.

La bella Cortellesi è apprezzatissima dal pubblico italiano grazie alla sua capacità di essere simpatica in tutti i contesti: dalle conduzioni televisive alle opere cinematografiche. La sua notorietà ha portato i fan a curiosare sulla sua vita privata e su suo marito, ecco chi è.

Paola Cortellesi, ecco chi è suo marito

Nata nel 1973, Paola Cortellesi è un’attrice e comica romana con grandi abilità cinematografiche e teatrali. La bella attrice raggiunge la notorietà nel 2000 grazie al programma “Mai dire Gol”, dove mette in mostra le sue brillanti imitazioni.

La sua carriera è proseguita in alcuni film di successo come “Chiedimi se sono felice”, “Tu la conosci Claudia?” e “Detective”: Nel 2003 interpreta una parte nel film “Il posto dell’anima”, sarà proprio in quel frangente che conoscerà il suo futuro marito: Riccardo Milani.

I due si sono conosciuti durante le riprese del film e, dopo essersi innamorati, si sono sposati nel 2011. I due hanno sempre fatto coppia fissa e non si sono mai lasciati e, nel 2013, hanno avuto una figlia di nome Laura.

Riccardo Milani, marito di Paola Cortellesi è uno sceneggiatore e regista nato nel 1958. Si è dedicato a girare alcuni spot televisivi, tra cui quello della Telecom con Luttazzi, prima di passare alle fiction.

Ha realizzato le serie tv “La omicidi” e “Il sequestro Soffiantini”, fino alla miniserie “Di padre in figlia”. In passato, Milani è stato sposato con la sua ex moglie Rebecca, mentre Paola Cortellesi ha avuto una storia precedente con Valerio Mastrandrea.