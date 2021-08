La giornalista Ilaria D’Amico ha deciso di parlare a cuore aperto del lutto che ha stravolto la sua vita. Le dichiarazioni sono commoventi.

La 47enne Ilaria D’Amico è nata il 30 agosto 1973 a Roma e, ad oggi, è una giornalista, attivista e conduttrice televisiva. Lasciò gli studi di giurisprudenza, a quattro esami dalla laurea, in seguito ad una chiamata da parte di Renzo Arbore – conosciuto tramite l’amico di famiglia Arnaldo Santoro – il quale le propose di partecipare a Rai International come giornalista sportiva.

Fu grazie all’aiuto del collega Gianfranco De Laurentis che la D’Amico acquisì le nozioni necessarie in ambito calcistico, riuscendo così ad eccellere nel campo. Per 15 edizioni condusse il noto programma sportivo Sky Calcio ed, in seguito, passò alla conduzione della trasmissione di approfondimento della Champions League. A settembre 2020, una grave perdita la spingerà a prendere una sconvolgente decisione: il 24 agosto 2020, Ilaria D’Amico abbandona per sempre Sky Sport.

Ilaria D’Amico racconta l’enorme tragedia che ha dovuto affrontare

Ilaria D’Amico, ospite di recente da Silvia Toffanin, ha deciso di affrontare l’argomento della tragedia che ha stravolto completamente la sua vita. La giornalista è stata intervistata dalla conduttrice di Verissimo ed ha raccontato tutto il dolore vissuto nel settembre 2020, mese in cui purtroppo venne a mancare sua sorella Katia – di 12 anni più grande – per un tumore all’intestino.

Il cancro si era presentato due anni prima, ma grazie ai medici e alle cure continue sembrava che il male fosse stato debellato. Purtroppo però, le cellule tumorali si riformarono a maggio del 2020 e questa volta i dottori rimasero inermi di fronte alla violenza della malattia. Katia D’Amico, così, si spense nel giro di pochi mesi.

La sorella, sconvolta dalla tragedia, decise di abbandonare per sempre il giornalismo sportivo, per dedicarsi alla cronaca. Un argomento più serio e che soprattutto le permette di stare più vicina alla famiglia. La perdita ha scosso notevolmente Ilaria, la quale ha dichiarato di aver perso il suo punto di riferimento, di essersi sentita persa e di aver voluto, quindi, dare una vera e propria svolta alla sua vita.

La storia d’amore con Gigi Buffon

Il noto portiere Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si innamorarono nel 2014 e la loro storia d’amore causò un vero e proprio scandalo nel mondo del gossip. Entrambi, infatti, erano ancora impegnati quando vennero paparazzati insieme: lei con l’imprenditore Rocco Attisani e lui con la modella Alena Seredova. I due, di conseguenza, causarono un certo scalpore (e anche un gran numero di malelingue), ma nonostante le critiche, Ilaria e Gigi proseguirono nella loro bellissima relazione, tanto che la coppia diede anche alla luce un figlio, Leopoldo Mattia.

Riguardo l’appellativo che le venne affibbiato, ossia che fosse una “rovina famiglia”, la D’Amico ci ha tenuto a sottolineare: “eravamo […] reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi” – “ho seguito il cuore, non la ragione, perché quella mi portava solo cose negative”.

A quanto pare, la nota giornalista ha fatto la scelta azzeccata: la sua storia d’amore, infatti, dura ormai da più di sette anni.