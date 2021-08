Sapete dove abita Adriano Celentano, amatissimo artista a tutto tondo? La casa da sogno del “molleggiato” e di Claudia Mori.

Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Showman, attore, regista, compositore, sceneggiatore, montatore e, ovviamente, cantante; Adriano Celentano è uno dei volti più influenti del nostro panorama artistico.

Non si contano i suoi progetti di successo, dagli anni ’60 fino agli anni ‘2000; quaranta album, tantissime musiche e film. Recentemente, ha lanciato su Canale 5 la sua serie animata (che, a livello tecnico, ha suscitato più di qualche critica) accompagnata da uno spettacolo in prima serata antecedente alla messa in onda degli episodi.

Ma sapete dove abita l’amato “moleggiato”? Casa da sogno dove abita insieme a Claudia Mori.

Adriano Celentano, la sua casa da sogno super blindata

Con la fortuna accumulata grazie ai suoi successi, Celentano si può sicuramente permettere una casa da sogno; una villa isolata da tutto, con tanto verde intorno e lontano dall’attenzione e sguardi indiscreti.

Per accedere alla tenuta di Celentano, bisogna percorrere un lungo viale pieno di alberi; la casa è completamente immersa in un grande parco, con tanto di piscina e un campo dove poter giocare a tennis.

Più volte obiettivo di ladri, l’abitazione è dotata di un sistema antifurto composto da telecamere di videosorveglianza; fortunatamente, i furti tentati sono stati presto sventati.

Sul palco dà spettacolo, ma sia Adriano che sua moglie Claudia Mori sono, nella vita privata, due persone piuttosto riservate; la coppia non poteva regalarsi un’abitazione migliore, lussuosa e dotata di ogni confort e, soprattutto, lontana da occhi indiscreti.

Recentemente, su Rete 4 è stato trasmesso Il Bisbetico Domato, film del 1980 di Castellano e Pipolo; ispirato alla commedia di Shakespeare, la pellicola ebbe un grandissimo successo, nonostante mise in crisi il matrimonio del “molleggiato”, che proprio in quell’occasione tradì la Mori con Ornella Muti.