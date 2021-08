Dopo le dichiarazioni di Ambra Lombardo sui sentimenti ancora vivi di Kikò, Tina Cipollari sembra essere furiosa. Ecco come ha reagito

La bella opinionista di Uomini e Donne sembra essere furiosa dopo le recenti dichiarazioni di Ambra Lombardo, ex inquilina della casa del Grande Fratello. Alcuni retroscena descrivono Tina Cipollari davvero arrabbiata, ecco cosa è successo.

La Cipollari non deve aver preso bene le dichiarazioni di Ambra Lombardo, che alcuni giorni fa aveva rilasciato alcune dichiarazioni secondo cui tra Tina Cipollari e Kikò Nalli, suo ex, ci potesse essere ancora qualcosa. I due, però, hanno smentito e la Cipollari ora è furiosa con la Lombardo.

Tina Cipollari furiosa, ecco perché

Alcune settimane fa, Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello e, fino a qualche tempo fa, fidanzata di Kikò Nalli, aveva rilasciato alcune dichiarazioni che sembravano lasciare spazio ad un possibile riavvicinamento tra Nalli e Tina Cipollari.

In particolare, la Lombardo aveva dichiarato che Kikò provava ancora qualcosa per Tina e che, nonostante non avesse mai confessato nulla ad Ambra, in fondo spera ancora che Tina gli possa concedere un’altra possibilità.

La notizia ha fatto molto scalpore, oltre ad entusiasmare i fan che vorrebbero un ritorno della coppia. Ma la smentita di Kikò è stata praticamente immediata. Dopo le parole di Ambra, infatti, l’hair stylist ha negato le parole della Lombardo, parlando della sua nuova relazione.

Secondo alcune fonti, anche Tina Cipollari avrebbe smentito la notizia in maniera secca e senza troppi giri di parole. La Cipollari non l’ha presa benissimo e pare che sia su tutte le furie per queste dichiarazioni della Lombardo.

Numerose indiscrezioni parlano infatti della volontà della Cipollari di tenere lontano dai riflettori il rapporto con Vincenzo Ferrara, suo attuale compagno. La storica opinionista di Uomini e Donne si sarebbe innervosita parecchio per queste dichiarazioni e ha preferito non esporsi oltre.

Tina Cipollari è fidanzata con Vincenzo Ferrara, imprenditore toscano con cui ha deciso di convivere. La Cipollari sarà ancora protagonista del programma Uomini e Donne, che sta per ricominciare con una nuova ed avvincente edizione.