“Kikò Nalli ancora innamorato di Tina?”. L’ex del Gf Vip rompe il silenzio sull’ex moglie.

Secondo Ambra Lombardo c’è ancora qualcosa tra i due. Ecco le dichiarazioni sul possibile ritorno di Tina Cipollari e Kikò

I sentimenti d’amore non sempre finiscono davvero. Potrebbe essere questo il caso di Kikò Nalli e Tina Cipollari. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, c’è ancora una possibilità che fra i due possa tornare ad esserci qualcosa.

Negli ultimi giorni è tornata alla ribalta la relazione tra i due, ormai ex fidanzati, nutrendo le speranze per non pochi fan. Il sentimento tra l’opinionista di Uomini e Donne e l’hair stylist potrebbe essere infatti ancora vivo.

Tina e Kikò, ritorno di fiamma in vista?

A pubblicare la rivelazione bomba è stata Ambra lombardo, modella siciliana che ha partecipato al Grande Fratello 16. Secondo la showgirl ci sarebbe ancora qualcosa tra i due, almeno dalla parte di Kikò.

La Lombardo ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, affermando di avere alcuni sospetti su un possibile ritorno di fiamma della coppia. Secondo l’insegnante e modella, Kikò potrebbe essere ancora “emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.

A far notizia, oltre alle forti parole di Ambra Lombardo, è il fatto che la stessa modella siciliana è stata la fidanzata di Kikò Nalli, fino alla brusca rottura avvenuta dopo l’esperienza al Grande Fratello.

La Lombardo è stata accanto a Kikò e non si è mai sottratta alle conversazioni sulla ex di Nalli. Proprio su questo aspetto, infatti, Ambra ha dichiarato che, quando si parlava della Cipollari, Kikò sembrava avere rimorsi sulla fine di quella relazione.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, che fine ha fatto Andrea Denver. Eccolo oggi

Nonostante queste parole, Ambra Lombardo ha dichiarato che sarebbe disponibile ad un ritorno di fiamma con Nalli, ma starà a lui decidere se fare un passo indietro.

Leggi anche –> Il Volo, quanto guadagnano i tre tenori italiani? Le cifre

Dopo queste scottanti dichiarazioni, Tina Cipollari non ha avuto intenzione di lasciare alcuna dichiarazione, mentre Kikò ha smentito le voci su un possibile ritorno con Tina Cipollari, dichiarando che “quando una storia è finita è finita!”.