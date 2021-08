Il noto conduttore Amadeus ha due figli: Josè, nato dal matrimonio con l’attuale moglie Giovanna, ma prima ancora c’è lei, Alice Sebastiani.

Prima di rimanere folgorato dall’attuale moglie Giovanna Civitillo, conosciuta durante il programma l’Eredità, Amadeus era coinvolto in un precedente matrimonio. Nel 1993, infatti, il conduttore era convolato a nozze con Marisa di Martino, con cui rimase sposato fino al 2007. La crisi tra i coniugi iniziò nel 2000, tanto che il conduttore iniziò una relazione con l’attuale moglie nel 2003. Un dettaglio che non tutti conoscono però è che, nel 1997, nacque, appunto dal primo matrimonio, la primogenita di Amadeus Alice Sebastiani.

Non tutti conoscono la figlia 25enne, anche le volte in cui possiamo vedere Amadeus e Giovanna in tv, parlano per lo più del figlio minore. La ragazza inoltre è molto riservata e conduce una vita normale, si è laureata recentemente e si dedica agli amici e ai viaggi.

Ecco chi è Alice Sebastiani

Alice Sebastiani è nata nel 1997 dall’amore tra Amadeus e Marisa Di Martino, si è laureata presso l’Istituto Marangoni di Milano nella facoltà di Fashion Business. Appassionata di moda, ma anche di viaggi: Alice ha visto praticamente tutta l’Europa e sognava di andare a vivere a Londra. La primogenita del conduttore, inoltre, ha anche un bellissimo rapporto con il fratellastro Josè, considerato da lei un vero e proprio fratellino.

Conduce una vita normale, come ogni 25enne coltiva sogni e speranze ed è anche particolarmente riservata, non si è omologata, infatti, a tante figlie e figli d’arte che diventano influencer grazie ai followers guadagnati dal successo dei genitori.

Su Instagram è difficile riconoscerla, in quanto non ha pubblicato neanche un post in compagnia del padre, appunto per non alimentare troppe curiosità a riguardo. Appare quindi come una ragazza comune che, ogni tanto, condivide qualche momento o un selfie particolare.