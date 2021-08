Chiara e Sara sono i gioielli della conduttrice italiana. Ecco le foto delle bellissime ragazze cresciute in casa Cuccarini

Lorella Cuccarini, ballerina, produttrice musicale e conduttrice televisiva. Conosciutissima in Italia per i suoi programmi di successo, si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua simpatia e bellezza.

Oltre lo show e la conduzione televisiva, Lorella Cuccarini ha avuto grandi soddisfazioni anche in famiglia. La conduttrice, infatti, ha quattro bellissimi figli avuti con il marito Silvio Testi, anche lui produttore televisivo e musicale.

Chiara e Sara, chi sono le due figlie della Cuccarini

Lorella ha quattro figli, due maschi (Giovanni e Giorgio) e due bellissime femmine (Sara e Chiara). Sara, la più grande, è nata il 4 agosto del ’94 e ha 27 anni. Molto riservata, non ha intrapreso la carriera della madre e si è dedicata ad atro.

Nel 2016, ha conseguito in Svizzera la laurea in management e oggi lavora a Milano nel settore dell’immobile. Nonostante sia molto riservata, di lei si sa che ha un gran bel rapporto con la mamma e i suoi fratelli.

Da buona sorella maggiore, infatti, ha sempre avuto uno stretto legame con i fratelli che ha sempre protetto e voluto bene: “dei tre fratelli più piccoli mi sono sempre sentita responsabile – ha raccontato in un’intervista – per questo mamma si fida di me”.

Chiara, insieme a suo fratello Giorgio, è la più piccola. Infatti, i due figli della coppia Cuccarini-Testi, nati il 2 maggio del 2000, sono fratelli gemelli ed hanno 21 anni. Inutile dire quindi che il legame tra i due sia da sempre fortissimo.

Anche Chiara è una ragazza molto riservata, ma rispetto a Sara sappiamo qualcosa in più. Chiara ha una grandissima passione per lo sport, in particolare per il calcio. Gioca infatti per la squadra femminile della Roma, maglia che indossa da ben otto stagioni.

Anche lei, come Sara, è molto attaccata ai fratelli e ai genitori. Spesso pubblica foto della sua squadra e della famiglia sul suo profilo Instagram, il quale non possiede ancora molti follower.