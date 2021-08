Francesca Fialdini è impegnata fra radio e televisione come conduttrice, ma vi ricordate com’era come attrice in “A un passo dal cielo”?

Sono anni veramente d’oro per Francesca Fialdini, conduttrice televisiva e radiofonica classe ’79 originaria di Massa, impegnata appunto a tutto tondo con la Rai.

La sua carriera inizia subito dopo la laurea in Scienze della comunicazione conseguita nel 2004 all’Università La Sapienza di Roma; la Fialdini collabora inizialmente con Radio Vaticana per poi passare in Rai, per una collaborazione che dura dal 2005 ai giorni nostri.

Nonostante la formazione e le sue competenze, la Fialdini ha avuto anche l’occasione di recitare al fianco di Terence Hill in Un passo dal cielo, fiction prodotta da Rai Fiction. Ricordate com’era nella sua esperienza d’attrice?

Francesca Fialdini, com’era la conduttrice nella fiction Un passo dal cielo

La Fialdini ha preso parte al secondo episodio della quinta stagione de Un passo dal cielo, proprio reduce dall’esperienza come co-conduttrice de La vita in diretta; lasciando in camerino abiti eleganti, si è messa t-shirt e jeans per recitare con Terence Hill e Daniele Liotti nella suggestiva location del lago di Braiers, a circa 97 km da Bolzano.

Nonostante l’outfit differente rispetto al suo classico stile, la Fialdini ha portato sul piccolo schermo la consueta classe che la contraddistingue, nonché la sua bellezza, che di certo non le manca. Al momento non ha intenzione di ripetere l’esperienza o magari intraprendere la carriera da attrice, ma mai dire mai.

Nell’ultima stagione televisiva, Francesca ha condotto ancora una volta Da noi… a ruota libera, inserito in palinsesto nella fascia pomeridiana di Rai 1; inoltre, è stata protagonista su Rai 3 con la seconda stagione di Fame d’amore.

Diversi anche gli impegni con Rai Radio 2, con la conduzione di Milledonne e un uomo nel 2020 e Radio 2 a ruota libera (dallo scorso gennaio, insieme a Max Novaresi)