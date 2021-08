Conosciamo tutti Can Yaman, fascinoso attore turco attuale compagno di Diletta Leotta, ma avete mai visto il papà? Due gocce d’acqua.

Can Yaman è uno dei volti più noti della tv; è passato da un pezzo ormai il periodo di Ridge Forrester (quello interpretato da Ronn Moss) come sex symbol del piccolo schermo, ora la scena è tutta sua.

L’attore turco ha spopolato grazie a Daydreamer – Le ali del sogno ed ora, a 31 anni e all’apice della sua carriera, è richiestissimo dalle diverse produzioni; a metterlo ancora di più sotto i riflettori del nostro paese la storia d’amore con la giornalista sportiva Diletta Leotta, regina indiscussa del gossip nostrano.

Se quindi conosciamo tutti Can, lo stesso non si può dire del papà Güven, di cui il figlio è una vera e propria goccia d’acqua; guardiamo insieme la somiglianza fra i due.

Can Yaman, il papà Güven è fascinoso come lui

Avvocato di origini albanesi-kosovare, Güven Yaman è un vero e proprio eroe per il figlio Can, che per collaborare insieme a lui si è laureato in Giurisprudenza all’ Università Yeditepe nel 2012.

I due sono due vere e proprie gocce d’acqua, come si vede dalla foto che li mostra insieme e che è subito diventata virale sul web proprio per l’incredibile somiglianza fra i due, innegabilmente padre e figlio.

Più volte Can ha lodato il modo in cui il padre è riuscito a prendersi cura della famiglia, nonostante le difficoltà economiche che ha dovuto affrontare (e che hanno portato alle nonne dell’attore di avere un ruolo attivo nella sua edizione).

Grazie alla popolarità del figlio, è probabile che Güven faccia conquiste nel nostro paese, nonostante lui sia sposatissimo e al momento lontano dai riflettori; questa estate, grazie ad un viaggio in Turchia di Can e Diletta Leotta, è riuscito anche a conoscere quella che diventerà presto, con molta probabilità, sua nuora. Salvo scossoni, ovviamente…