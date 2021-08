Pier Silvio Berlusconi, chi è la sua prima figlia: splendida 30enne

La bella Lucrezia Berlusconi, nipote dell’ex premier, è una donna solare e anche una mamma premurosa. Vi raccontiamo chi è

Non tutti conoscono Lucrezia Berlusconi, figlia di Pier Silvio e nipote di Silvio Berlusconi, ex Primo Ministro italiano. I riflettori sono maggiormente dedicati, infatti, al nonno di Lucrezia, capo politico ed ex Presidente del Consiglio.

Lucrezia è nata dalla relazione tra Pier Silvio, Amministratore Delegato Mediaset, e Emanuela Mussida fotomodella italiana. Ragazza che ama la privacy, Lucrezia Berlusconi non ama rilasciare interviste e parlare molto di lei. Ma conosciamo meglio la bellissima ragazza.

Lucrezia Berlusconi nasce nel 1990 durante la relazione tra Pier Silvio Berlusconi e la giovane fotomodella Emanuela Mussida. La coppia trova l’amore nel 1984, durante una festa di Capodanno ad Arcore.

Una volta incinta, Emanuela ha deciso con Pier Silvio di tenere la bambina anche se, subito dopo il parto, la coppia entra in crisi. L’amore nella coppia infatti finì, con i due che si separarono e presero strade diverse.

Lucrezia è cresciuta comunque con l’amore di entrambi i genitori, e oggi è una bellissima donna. Nonostante la sua riservatezza, infatti, esistono molte foto che testimoniano la sua bellezza. Inoltre, spesso torna in Liguria, a Portofino, per passare del tempo con suo padre Pier Silvio.

Appassionata di fotografia e cinema, oggi Lucrezia ha 30 anni e ha coltivato, negli anni, un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Nel 2019, Lucrezia Berlusconi si sposa nella villa di Marina Berlusconi, in un matrimonio blindatissimo. Non si ha la certezza, infatti, di chi sia suo marito.

Lucrezia, oltre ad avere un ottimo rapporto con il suo papà, va molto d’accordo con la compagna di Pier Silvio, Silvia Toffanin. Inoltre, è molto amica di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, i due figli della coppia Toffanin-Berlusconi.