L’affascinante Luca Argentero è diventato uno degli attori simbolo del panorama cinematografico italiano. Ecco dove tutto è iniziato.

Luca Argentero, classe ’78, è nato a Torino il 12 aprile. Nella sua adolescenza ha lavorato come barman in una discoteca e si è poi laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Oggi, è diventato un vero e proprio volto simbolo del panorama cinematografico e televisivo italiano.

Ha lavorato al fianco di grandi personaggi di spicco come il regista Ozpetek e Luca Lucini, oppure gli attori Edoardo Leo e Raoul Bova, ma anche le attrici Julia Roberts e Anna Foglietta. Nel corso degli anni ha costruito una brillante carriera, ma non tutti ricordano quale sia stato il vero trampolino di lancio dell’attore 43enne.

Luca Argentero al GF, completamente diverso

L’affascinante attore, ormai affermato, deve il suo successo proprio al reality show del Grande Fratello, in onda nelle nostre case da più di vent’anni. Luca Argentero vi partecipò quando aveva appena 25 anni, nell’edizione del 2003, e la sua permanenza nella casa durò ben 99 giorni. Oltre alle vicende che lo videro protagonista insieme alla gieffina Marianella Bargilli, uno dei motivi per cui le fan del programma impazzirono per lui, fu sicuramente la sua indiscussa bellezza. Ancora oggi, insieme a Raoul Bova, Luca Argentero rimane uno dei più sensuali sex symbol italiani.

Il Grande Fratello fu un vero trampolino di lancio per l’attore: il successo fu tale che arrivò all’ultima puntata tra i tre finalisti, e, anche dopo la fine del programma, la sua figura non ci abbandonò più. La carriera di Argentero dura da quasi vent’anni e, ancora oggi, il 43enne originario di Torino, sta conquistando un successo dopo l’altro. Lo vedremo nuovamente sul piccolo schermo con la seconda stagione della serie Doc – nelle tue mani.

La storia d’amore con Cristina Marino

I successi conquistati da Luca Argentero non si limitano solo alla vita professionale, ma anche alla sua situazione sentimentale. Dal 2015, l’attore è legato alla modella e personal trainer Cristina Marino, i due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi – diretto da Neri Parenti – e, da allora, non si sono più separati. Dal loro profondo amore, nel 2020, nasce la primogenita Nina Speranza e, per consolidare ulteriormente la formazione della loro famiglia, il 5 giugno 2021, i due attori sono convolati a nozze in Umbria.

