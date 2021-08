Come sarà la seconda stagione di Doc – nelle tue mani 2, ci sono delle anticipazioni? La serie è stata riconfermata e le riprese sono già iniziate: ecco le prime indiscrezioni!

Dopo il grande ed in parte inaspettato successo della prima stagione ecco tutte le anticipazioni di Doc – nelle tue mani 2, la fiction di Rai1 che ha fatto impazzire il pubblico televisivo!

Alla fine la seconda stagione di Doc – nelle tue mani è stata riconfermata. La notizia ha portato grande gioia a tutti i fan della serie, che al termine dell’ultima puntata già si chiedevano se avrebbero più rivisto Luca Argentero nei panni del ‘doc’.

Il programma ha avuto successo non solo in Italia ma anche in ambito internazionale, e questa è un’eccezione per le produzioni Rai. Anche per questo si è deciso di dare il via libera per la seconda stagione e le riprese sono già iniziate! Ecco quindi qualche anticipazione sulle prossime puntate e le informazioni su come e quando poterla vedere.

Leggi anche -> Tiberio Timperi si confessa tristemente: “La vita non è giusta”

Doc – nelle tue mani 2: le anticipazioni

La serie Rai (prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide e Rai Fiction) è stata un successo inaspettato, non solo con la trasmissione in prima visione ma anche con le repliche che la rete ha mandato in onda durante il periodo estivo. Insomma il regista Beniamino Catena ha proprio fatto centro.

I nuovi episodi della seconda stagione verranno trasmessi nel 2022, sempre su Rai1. Non è ancora chiaro il mese, ma si pensa alla prima metà dell’anno.

Protagonista della serie è Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, un primario d’ospedale che ha perso la memoria degli ultimi 12 anni dopo che il padre di un suo ex paziente gli ha sparato. E così il medico si ritrova a ricominciare tutto daccapo, dal lavoro alla vita privata. Fanti cerca di riconquistare Agnese, l’ex moglie per la quale però prova ancora molto affetto. Intanto, il primario prova anche a convincere Giulia, sua assistente di un tempo, a ritirare la richiesta di trasferimento.

La grande novità della seconda stagione sta nell’irruzione della pandemia da Covid-19 nell’ospedale della serie, il Policlinico Ambrosiano. Così vedremo Doc e il suo team impegnati nella dura lotta alla pandemia e nella difficile sfida del ritorno alla normalità. Ognuno ne uscirà ferito: chi perderà una persona amata, chi scoprirà una nuova paura che non sapeva di avere, chi si sentirà smarrito davanti ai problemi ma sempre sapendo che tutto si può affrontare se insieme.

Leggi anche -> Beautiful: Eric strappa le carte del divorzio ma Quinn non ama lui

“Ci saranno nuovi personaggi e colpi di scena”

Anche l’attrice Sara Lazzaro, che interpreta l’ex moglie di Andrea, Agnese Tiberi, ha rilasciato qualche ulteriore indiscrezione. “Nella nuova stagione ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale, quindi il Covid sarà protagonista“, ha detto, “È una questione quasi di principio. Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera“. Insomma, l’aspettativa è veramente alta.

Il cast sarà composto dai soliti ed amati protagonisti a partire da, ovviamente, il protagonista Luca Argentero, con qualche aggiunta. Ci saranno Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, poi Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco Rossetti, e ancora Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Gaetano Bruno.