Una Vita: un cameo importantissimo ad Acacias, ecco perchè

Vediamo insieme di capire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita la nostra amata soap opera spagnola.

Come sappiamo è uno dei pochissimi programmi che non si sono mai fermati e durante anche il periodo estivo hanno mandato in onda nuovi episodi.

Stiamo parlando di Una Vita, la soap opera spagnola che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori.

Ma nelle prossime puntate assisteremo a qualcosa di molto particolare, perchè un misterioso cameo arriva nella mani di Casilda.

In un primo momento il filmato brevissimo viene consegnato a Susana, da parte di Jacques, l’amico di Armando.

Un cameo importante per il mondo

Ma per capire come mai è di una importanza estrema questo cameo, lo scopriremo mano mano, e nel mentre, l’ex sarta di Acacias confessa di averlo regalato a Rosina.

Il francese però cerca di fare anche l’impossibile per tornare in possesso del cameo, cercando anche di ingannare le due amiche, senza però riuscire ad ottenere nulla.

Ma riesce a capire che in realtà lo nasconde Casilda, e cerca di avvicinare la domestica, fingendosi innamorato di lei, anche se il suo unico scopo è il cameo.

Susana e Rosina, però vedendo questo avvicinamento alla domestica, restano senza parole, ed Armando decide quindi di affrontare l’amico per capire meglio cosa stia succedendo.

Scopre così le sue reali intenzioni, e va a comunicarle direttamente alla povera domestica, nel cameo c’è un microfilm essenziale per la pace nel mondo, ci sono dentro delle informazioni di vitale importanza.

Servante e le domestiche non sanno cosa fare, e per questo motivo il francese deve confessare tutto, prima cercare di rientrare in possesso del materiale.

Il cameo finisce quindi nella mani di Casilda e nel mentre Armando propone a Ramon di entrare in politica, e l’uomo accetta.

Senza però rendersi conto che si dovrà scontrare con il figlio Antonito e questo ovviamente creerà delle forti tensioni in famiglia perchè il padre sembra avere maggiore successo del figlio.