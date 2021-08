Un noto attore della soap italiana Un Posto al Sole, ha annunciato tramite social il lieto evento: diventerà presto papà.

Un Posto al Sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, è ambientata nella caratteristica città di Napoli e va in onda nelle nostre case dal 21 ottobre 1996 su Rai3. E’ ispirata alla serie tv americana Neighbours (vicini di casa) ed è stata scritta da Adam Bowen e Gino Ventriglia, in collaborazione con Michele Zatta. Proprio come la soap statunitense, Un Posto al Sole racconta le vicende che legano i residenti di un condominio – Palazzo Palladini – situato sulla collina di Posillipo, in prossimità del mare. La serie ha avuto un successo tale che ormai conta ben 25 stagioni con più di 5700 puntate.

Tra gli interpreti e attori più importanti del cast ci sono Patrizio Rispo, il quale interpreta Raffaele, Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto), Marina Tagliaferri (Giulia), Claudia Ruffo (Angela) e tanti, tanti altri.

Recentemente però, una bellissima notizia arriva proprio da uno dei membri del cast, nella serie interpreta Samuel Piccirilo ed è nientepopodimeno che Samuele Cavallo.

Samuele Cavallo annuncia su Instagram una lieta novella

Samuele Cavallo, classe ’88, è un attore, ballerino e musicista. Appassionato di musica fin dal piccolo, incomincia ad avvicinarsi alla danza a soli 6 anni e alla recitazione a 15, si dedica così allo studio delle arti performative che diventano la sua più grande aspirazione. Da giovanissimo viene notato dall’attore Sergio Rubini, il quale lo fece debuttare nel suo stesso film La Terra, progetto in cui Cavallo interpretava il figlio dell’attore. Ha lavorato in moltissimi rappresentazioni teatrali, ma il vero successo arriva nel 2019, anno in cui venne scelto per interpretare Samuel nella soap italiana Un Post al Sole.

Riguardo la sua vita privata, nonostante l’attore sia molto riservato, sembra che questa volta non abbia saputo resistere a comunicare sui social una bellissima notizia.

Dall’amore con la sua dolce compagna Elisa Angelini (elicippi su Instagram) nascerà presto una bellissima bambina, Samuele Cavallo si sta quindi preparando a diventare padre per la prima volta.

Ovviamente non sono mancati i più sinceri auguri, sia dai followers e fan dell’attore, che da molti volti noti dello spettacolo come il regista e attore Maurizio Aiello, l’attore Michelangelo Tommaso e l’attrice Miriam Candurro – che nella serie interpreta Serena – la quale ha commentato: “Ma questa si che è una bella notizia”.

Insomma, Samuele Cavallo può essere fiero di se stesso dati i traguardi raggiunti, nella vita lavorativa come nella vita privata.