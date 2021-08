La regina di Mediaset in questi ultimi anni si sta facendo conoscere in maniera più intima lasciandosi andare a qualche confessione.

Maria De Filippi ha superato mille difficoltà prima di arrivare sul trono del piccolo e medio schermo. Figlia di gente comune, un rappresentante di medicinali e una professoressa, studia al liceo classico per poi laurearsi in legge con il massimo dei voti.

Per un certo periodo intraprende quindi la professione forense, anche se capisce di non sentirsi ancora del tutto realizzata. In quel periodo conosce Maurizio Costanzo con cui convola a nozze nel 95, matrimonio che dura tutt’ ora.

Due anni prima di sposarsi, insieme ad Alberto Silvestri, da vita al programma “AMICI”, del quale assumerà la conduzione. Tale format era molto innovativo per i tempi poichè si occupava dei ragazzi e delle loro problematiche con un approccio realistico.

Nel 1996 la conduttrice inventa Uomini e Donne, un programma che tutt’ ora va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, visto l’ indiscutibile seguito. In origine il format doveva occuparsi di crisi matrimoniali, ma poi Maria ha voluto ripensarlo, concentrandolo più sulla ricerca dell’ anima gemella.

Maria svela perchè conduce dagli scalini: il retroscena.

La conduttrice moglie di Maurizio Costanzo è diventata un’ icona della Tv. Il suo look, la sua camminata, la sua voce e le sue pose sono inconfondibili e la distinguono dal resto delle presentatrici tv.

Ma spesso si sa che essere un’ icona può comportare come prezzo anche della sana ironia: una delle cose maggiormente prese di mira da comici e imitatori è stato senza dubbio la sua ormai classica seduta sugli scalini per condurre il programma.

Tanto che lo stesso Carlo Conti fece un gag con Maria sedendosi sugli scalini del teatro dell’ Ariston durante la conduzione di Sanremo. Effettivamente la posa della De Filippi è alquanto originale.

Ci si è chiesti spesso il perchè: per distinguersi? per dimostrare irriverenza? la risposta arriva propria da lei la quale proprio durante il suo programma, Amici 2020, ha confessato di aver assunto negli anni quella posa per un unica ragione.

Nessuna decisione calcolata anzi: il motivo è che doveva registrare diverse puntate di fila e ciò le comportava un gran dolore ai piedi; non avendo una seduta ha deciso di riposare sugli scalini.

Una seduta così particolare da essere presa come esempio di originalità da Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le Stelle, per spronare Alessandro cavallo per distinguersi dagli altri danzatori.

