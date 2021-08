La migliore amica della conduttrice di Mediaset è un volto molto noto del panorama del cinema italiano. Ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi lavora ormai nel mondo dello spettacolo da più di vent’anni ed è evidente agli occhi di tutti quanto la conduttrice Mediaset sia la regina indiscussa nel suo lavoro. Sono moltissimi i programmi che la vedono a capo, da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, per non parlare di Temptation Island ed Amici.

I fedeli telespettatori della cosiddetta “Queen Mary” possono però notare che tra gli ospiti della conduttrice non manca mai una famosissima attrice italiana, la quale è nientepopodimeno che la migliore amica di Maria De Filippi.

La forte amicizia con Sabrina Ferilli

Il forte legame che unisce Maria De Filippi e Sabrina Ferilli dura ormai da moltissimi anni. L’attrice romana è spesso stata invitata come ospite in quasi tutti i programmi condotti dalla regina di Mediaset ed i telespettatori hanno sicuramente potuto notare il feeling e la complicità che si è creata tra le due nel corso del tempo.

Durante le puntate di Tu si Que Vales, programma condotto dalla showgirl Belen Rodriguez, non sono mancati colpi di scena e gag esilarante tra le due amiche che non possono resistere alla tentazione di prendersi in giro a vicenda.

In una recente intervista dell’attrice da Silvia Toffanin, la Ferilli ha sottolineato quanto Maria sia tremenda e sarcastica: “Quella signora lì non sapete chi è veramente […] lei studia come mettermi in difficoltà. […] Maria De Filippi è un vero e proprio demonio” – ha raccontato l’attrice alla conduttrice di Verissimo, e riguardo il suo rapporto con l’amica: “Lei è vera, più vera non si può…mi diverte tanto”.

La conduttrice Maria De Filippi ha compiuto un gesto molto importante per Sabrina Ferilli, la notizia è uscita qualche giorno fa ed ha rivelato che la moglie di Maurizio Costanzo ha addirittura spostato le date delle registrazioni di Tu si Que Vales per poter permettere la partecipazione dell’attrice romana come giudice popolare, questo perché la Ferilli, durante l’estate, è stata impegnata nelle riprese del nuovo film di Leonardo Pieraccioni.

Sembra quindi che la nostra “Queen Mary” non possa fare a meno della bella Sabrina, la loro amicizia ormai, è evidente a tutti, viene prima di qualsiasi cosa: “Sabrina è molto presente […] è onesta, intelligente, simpatica e riflessiva” – ecco come la conduttrice ha descritto l’amica ormai storica.

