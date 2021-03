Ued anticipazioni, ritorno di fiamma tra Gemma e Nicola? Le ultime novità

Gemma Galgani nell’ultima registrazione di Uomini e donne ha raccontato di aver visto di nuovo Nicola Vivarelli, suo ex spasimante

Le anticipazioni di Uomini e donne lasciando davvero senza parole. Come sempre, la puntata si è concentrata su Gemma Galgani e le sue ultime frequentazioni. La dama torinese ha raccontato di aver visto di nuovo l’ex Nicola Vivarelli ma di aver preso anche una grande delusione da parte di un altro cavaliere. Andiamo a vedere i dettagli…

Gemma Galgani e Nicola hanno avuto un incontro

Secondo quanto riporta il vicolo delle news, nella registrazione di domenica 28 marzo, è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Gemma e Nicola hanno raccontato di aver avuto un incontro specificando però in amicizia.

L’ex coppia prima della partenza di lui non si era lasciata pacificamente e entrambi dovevano chiarire alcune situazioni. Vivarelli, come in molti ricorderanno, ha dovuto abbandonare improvvisamente il programma per via del suo lavoro ma dopo tre mesi ha deciso di rimettersi in gioco.

Nelle scorse settimane attraverso la rivista ufficiale di Ued, ha difeso la dama, e quest’ultima durante il racconto al centro dello studio ha svelato di aver provato delle forti emozioni nel rivederlo. Si tratta di un possibile ritorno di fiamma?

Anticipazioni Ued: la Galgani delusa da Roberto

Le anticipazioni di Ued, rivelano anche che Gemma Galgani è uscita con Roberto. Il cavaliere da poco ha preso parte al programma ed è un grande appassionato di golf. Quest’ultimo ha dichiarato che sta frequentando anche Isabella e ovviamente la torinese non ne è rimasta felice.

L’uomo ha spiegato anche che ha trovato più sintonia verso la seconda dama e con la Galgani può esserci solo una bella amicizia. Tali parole, ovviamente non sono state prese bene da Gemma, che delusa non ha potuto fare a meno di piangere.

La direttrice di sala ancora una volta ha preso un due di picche e come sempre si è trovata costretta a difendersi dalle critiche della sua nemica. Tina Cipollari l’ha accusata di credere a tutto e le ha lanciato anche una frecciatina su una dichiarazione passata che riguarda Walter Chiari.