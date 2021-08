Carlo Conti e Ignazio Boschetto hanno in comune un’ex-fidanzata; il nome della donna che è stata sia col conduttore Rai che col cantante e Il Volo.

Forse qualcuno non ci crederà, ma Carlo Conti e Ignazio Boschetto hanno qualcosa in comune per quanto riguarda la sfera privata. Il primo, ovviamente, è il noto conduttore Rai, uomo di punta ormai della rete statale; quando a Boschetto, è uno dei componenti de Il Volo, gruppo che tanto ha spopolato nell’ultimo decennio.

Classe ’61 uno, classe ’94 l’altro, i due sono stati fidanzati con la stessa donna, che tra l’altro è un volto noto del mondo della televisione. Chi è la bellissima showgirl di cui stiamo parlando?

Carlo Conti e Ignazio Boschetto, l’ex-fidanzata in comune

L’ex in comune di Carlo e Ignazio è niente meno che Roberta Morise, showgirl ed ex-modella calabrese classe ’85. Attualmente, la Morise è felicemente impegnata con l’imprenditore Giulio Fratini, ma solo lo scorso anno l’abbiamo vista paparazzata mano nella mano col cantante de Il Volo.

La relazione tra i due è stata comunque breve e, attualmente, rimangono ancora avvolte nel mistero le cause che hanno portato alla separazione; ben diversa la storia per quanto riguarda il rapporto con Carlo Conti, conosciuto quando faceva la “professoressa” all’Eredità.

Come rivelato a Chi, la storia con Carlo sarebbe finita perché, stando alle parole della donna, il conduttore non voleva né sposarsi né mettere su famiglia; per questo, quando poi conti ha sposato Francesca Vaccaro dopo la rottura con la showgirl nel 2011, la Morise è rimasta molto sorpresa e ha chiesto direttamente spiegazioni.

In questi ultimi anni, abbiamo visto Roberta impegnata con la web tv della rivista Panorama, nonché alla conduzione del programma Sky Arte Sei in un Paese meraviglioso (al fianco di Dario Vergassola) e ne I Fatti Vostri su Rai 2, con lo storico presentatore Giancarlo Magalli.