Kate Middlenton soffre di una malattia: da cosa è affetta la Reale

Vediamo insieme da quale patologia è affetta la bellissima Kate Middleton che nessuno sospetta sia possibile.

Lei è entrata nel cuore degli inglesi per la sua dolcezza e generosità, e per il suoi modi di fare sempre accomodanti e mai fuori luogo.

Stiamo parlando di Kate Middleton, dove nessuno però sospetta che sia affetta da una malattia, da molto tempo.

Vediamo insieme quali problemi le causa e soprattutto di cosa si tratta, e come mai era rimasta nascosta.

La nota Duchessa di Cambridge, sembra che sono anni sia affetta da Cinetosi, come la Regina Elisabetta, ma in questo ultimo caso sono solamente voci del web.

La Cinetosi di Kate

Ma che tipo di malattia è? Soprattuto quali conseguenze comporta? La cinetosi è un disturbo neurologico che alcuni individui provano in seguito a degli spostamenti ritmici o irregolari del corpo ed è da attribuire ad un disturbo dell’apparato vestibolare e del sistema nervoso parasimpatico. I sintomi più comuni che riscontra chi ne soffre sono solitamente nausea, accompagnata spesso da lievi disturbi addominali, vomito, confusione, pallore e diaforesi (eccessiva sudorazione).

Nei casi più gravi si arriva fino al mal di testa, abbondante urina fino quasi alla disidratazione.

Non si corrono particolari rischi per la propria salute ma come ogni problema medico è sempre bene rivolgersi al proprio curante, specialmente se abbiamo problemi cardiovascolari già presenti.

Ci sono comunque dei suggerimenti che possiamo seguire per limitare il problema, come evitare di muovere troppo il corpo e la testa all’interno di un mezzo di trasporto, o evitare di mangiare in modo pesante o bere troppo prima di affrontare un viaggio.

Insomma nulla di particolarmente grave ma sicuramente un disturbo fastidioso dove pochissime persone ne erano a conoscenza, e sopratutto al momento non sembra esserci ancora una cura definitiva.

Recentemente poi si è molto discusso perchè per l’istruzione del futuro erede al trono George si spenda molto di più per la sua istruzione, rispetto alla sorella Charlotte.

Anche se stiamo parlando ovviamente di cifre molto alte che superano le 6000 sterline all’anno.

Al momento Kate e William non hanno commentato in alcun modo queste voci, sia per quanto riguarda la retta della scuola che la malattia della Duchessa.