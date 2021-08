Giulia De Lellis, quanto guadagna l'ex di Uomini e Donne? Le cifre capogiro

Vediamo insieme le incredibili cifre per quanto riguarda la nota influencer Giulia De Lellis, ed il suo guadagno.

Stiamo parlando di una ragazza che è davvero molto amata ed apprezzata sul web, ma non solo, ha da poco terminato la sua esperienza come conduttrice di Love Island, che è andato in modo incredibile.

Lei è ovviamente, Giulia De Lellis, ma sapete quanto guadagna questa bellissima ragazza? Parliamo di cifre da capogiro, vediamole insieme.

La sua carriera è iniziata partecipando al programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, ma nel giro di pochissimo è diventata una nota influencer.

La bellissima Giulia ha infatti delle collaborazioni, tramite il suo profilo social di Instagram con nomi davvero importanti nel mondo della moda e del beauty.

Giulia De Lellis: cifre da capogiro

Ma in tantissimi, si fanno la domanda di quanto riesce a guadagnare con questo lavoro svolto tutto su Instagram, dato che ha 5 milioni di follower.

In una intervista rilasciata da Annalisa Biasi per la il portale VeryInutilPeople, aveva dichiarato quanto riusciva a guadagnare la nota influencer.

Sembra infatti, che per fare ad esempio ben 3 storie continuative, dove Giulia parla di un determinato marchio, la sua richiesta arriverebbe a ben 10 mila euro più iva.

Insomma una vera e propria cifra per una azienda che vuole investire su di lei, e sul grandissimo seguito di persone che ha.

E proprio per le grandi somme che si guadagnano, arrivando con il tempo a grandi numeri di follower che tantissimi ragazzi di oggi vogliono intraprendere questo tipo di lavoro.

Nel frattempo non ci sono comunicazioni in merito alle parole che abbiamo potuto sentire, ma nemmeno smentite, quindi le cifre potrebbero aggirarsi effettivamente su quegli importi.

In questo momento anche la vita sentimentale di Giulia procede a gonfie vele, è infatti felicemente fidanzata con Carlo Beretta, e non perde occasione di mostrare il suo amore con il rampollo di questa nota casa di imprenditori.

Possiamo vederli in questo momento che sono rientrati a Roma per la festa della nipotina di Giulia, che compierà 4 anni a breve.