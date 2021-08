Il ballerino rimase nella scuola di Amici fino al 2016, poi qualcosa cambiò. Ecco il vero motivo per cui Kledi lasciò Maria De Filippi.

Il noto ballerino di origini albanesi, Kledi Kadiu, cominciò a collaborare con Maria De Filippi nel lontano 2001, anno in cui iniziò a lavorare nella scuola di Amici come ballerino professionista. Più di dieci anni dopo, nel 2013, divenne professore della scuola e riscontrò un notevole successo.

La carriera nel programma

Kledi fu notevolmente apprezzato dal pubblico, per la bravura, la gentilezza e soprattutto la capacità di rivolgersi sempre in modo amorevole agli allievi della scuola. I telespettatori, nel corso degli anni, si affezionarono alla sua figura nel cast di Maria De Filippi.

Nel 2016 però, Kledi abbandonò per sempre la scuola che l’aveva visto crescere e molti dei fan del ballerino si chiesero come mai il ballerino avesse chiuso i rapporti con il programma.

Per anni sono avanzate le ipotesi di una presunta lite con la conduttrice, notizia che non convinse molti dei telespettatori, soprattutto per il forte rapporto che legava il ballerino alla De Filippi.

Nessuno seppe niente di Kledi, fino all’ultima edizione del programma di Amici20: in una delle puntate venne invitato come giudice dell’esibizione di Samuele, Giulia, Alessandro e Serena.

Kledi venne poi invitato da Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa, ed è proprio in quell’occasione che il ballerino chiarì finalmente cosa lo spinse ad abbandonare la scuola di Amici, il motivo è molto semplice e non nasconde niente di scandaloso: Kledi ha cambiato città e non poteva più partecipare assiduamente alle puntate del programma.

Nessuna lite, nessun incredibile scoop, semplicemente un problema di natura pratica.

Il rapporto con Maria

Il legame tra il ballerino e la nota conduttrice è praticamente indissolubile, è stata proprio Maria De Filippi a scoprirlo durante gli allenamenti con Rossella Brescia per il programma Buona Domenica. Maria decise di offrirgli la possibilità di esibirsi a C’è Posta per Te ed in seguito, colpita dalla sua bravura, Kledi divenne ufficialmente membro del cast dei ballerini professionisti di Amici.

I due hanno un feeling così forte che spesso si è pensato ci fosse un flirt in corso, indiscrezione che poi è stata smentita dal diretto interessato.

E’ stato lui a far appassionare Maria alla danza e a darle delle idee poi messe in pratica durante le puntate di Amici.

Era impossibile quindi che tra i due ci fosse una rottura definitiva, la notizia comunque si può dire smentita proprio grazie all’invito di Kledi come giudice durante la puntata Amici20.

