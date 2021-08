Gianna Nannini: ecco perchè indossa sempre i pantaloni, il triste motivo

L’icona della musica italiana nasconde un particolare curioso: Gianna Nannini indossa sempre un paio di pantaloni. Ecco perché

La sua voce potente e graffiante ha rapito gli italiani appassionati di musica. Gianna Nannini è certamente LA cantante italiana per eccellenza. Ad incuriosire alcuni fan, però, c’è un particolare curioso. In tanti, infatti, si sono chiesti perché la Nannini indossa sempre i pantaloni.

La bella cantante toscana è nota per le sue abilità canore caratterizzate da una voce impressionante che le hanno regalato negli anni un meritatissimo successo. La Nannini ha conquistato il pubblico anche grazie al suo look molto rock e fuori dagli schemi. Avete notato però che indossa sempre i pantaloni? Ecco perché.

Gianna Nannini, quando il padre si infuriò per una minigonna

Non c’è bisogno di dire molto: Gianna Nannini è la cantautrice per eccellenza nel nostro Paese. La grintosa cantante ha condotto una carriera di successo grazie alle sue canzoni diventate delle vere e proprie icone.

I supporters più attenti della cantante hanno notato un particolare che a tanti sfugge. Gianna Nannini, infatti, indossa sempre un paio di pantaloni durante i suoi spettacoli e apparizioni televisive. Un fatto curioso che però nasconde un segreto interessante.

Per capire perché Gianna Nannini indossa sempre i pantaloni, bisogna fare un piccolo passo indietro, a quando la bella cantante non aveva ancora sfondato. Prima di iniziare la sua carriera, infatti, la giovane Nannini viveva con i genitori e lavorava nella pasticceria di famiglia, per pagarsi gli studi in pianoforte.

Proprio in quegli anni del lavoro in pasticceria, la bella Gianna Nannini decise di indossare una minigonna, abbinandola ad una calzamaglia. Il padre, appena vide la figlia vestita con addosso una minigonna, diede uno schiaffo alla madre e tagliò la minigonna in piccoli stracci.

La cantante, dopo quell’episodio terribile, difficilmente decise di indossare nuovamente un vestito che mostri le sue gambe. Scelta che, a quanto pare, ha portato avanti fino ad oggi.