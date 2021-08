Il cantante di Correggio ha fatto numerosi lavori prima di diventare un’artista. Ecco che lavoro faceva Ligabue

È uno dei cantanti più amati e di successo di sempre in Italia. Luciano Ligabue è una vera e propria star che ha fatto sognare migliaia di persone grazie alle sue canzoni, ed è straordinario pensare a quanti lavori ha fatto prima di raggiungere questi risultati.

Prima di arrivare a realizzare una brillante carriera, Ligabue fatto numerosi lavori, anche molto umili e faticosi. Il cantante di Correggio non ha mai avuto paura di sporcarsi le mani e, alla fine, tutto il lavoro fatto ha certamente ripagato.

Ligabue ecco che lavoro faceva prima di raggiungere il successo

La musica di Ligabue è inconfondibile. La sua voce è un marchio di fabbrica ed è da sempre uno dei cantautori più amati dal pubblico in Italia e in Europa. Migliaia di fan hanno nel cuore canzoni come “Certe notti”, “Piccola stella senza cielo”.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Il cantante emiliano non può certo dire di non aver raggiunto obiettivi impressionanti in carriera. Ma non sempre le storie degli artisti coincidono e si toccano. Luciano Ligabue, prima di diventare “Il Liga”, ha svolto tantissimi lavori, anche molto umili. Ecco quali.

Nato nel 1960, Luciano Ligabue ha avuto da sempre una grande passione per la musica, ma anche una grande dedizione per l’impegno nel raggiungere gli obiettivi. Ligabue, infatti, non inizia subito a fare l’artista, ma svolge alcuni lavoretti per mettere da parte un po’ di soldi.

Ligabue inizia a lavorare come bracciante nel settore agricolo, lavoro molto umile e faticoso, successivamente svolge alcune mansioni da promoter. Inizia poi a lavorare come operario metalmeccanico e, successivamente, come ragioniere.

LEGGI ANCHE –> IL VOLO, QUANTO GUADAGNANO I TRE TENORI ITALIANI? ECCO LE CIFRE

Questi impieghi, anche se umili e apparentemente sconnessi fra loro, hanno permesso al famoso artista emiliano di intraprendere la carriera di cantante e diventare uno dei personaggi più amati del panorama italiano.