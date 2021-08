Irama ha spopolato vincendo Amici nel 2018, ma se lui lo conoscete sapete chi è la sua fidanzata? Scopriamola insieme.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria “Nuove Proposte” Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, è salito alla ribalta vincendo la diciassettesima edizione di Amici, popolare talent show di Maria De Filippi.

Da lì in poi, è tornato due volte sul palco dell’Ariston, questa volta nella competizione principale: prima nel 2019 col brano La ragazza con il cuore di latta, poi nella più recente del 2021 con La genesi del tuo colore.

Irama è ormai un volto noto del panorama musicale, ma sapete chi è la sua fidanzata? Ecco il nome.

Irama, chi è la sua fidanzata: Giulia De Lellis è un ricordo

Il cantante ha avuto diversi flirt negli scorsi anni, tra cui con le due corteggiatrici di Uomini e Donne Megghi Galo e soprattutto la più famosa Giulia De Lellis, ora popolarissima influencer e showgirl.

Ora però, Filippo sembra aver trovato la felicità con un’altra donna bellissima, con la quale sta insieme da un anno e mezzo; si tratta di Victoria Stella Dorituou, modella cipriota classe ’97 che lavora per l’agenzia Indipendent Model Management. In precedenza è stata legata all’ex-tronista Andrea Zelletta, avendo quindi come Irama un ex legato a Uomini e Donne.

C’è molto mistero circa il primo incontro fra i due, ma sembra che sia stata proprio Victoria a far finire la relazione del cantante con Giulia De Lellis; non è chiaro se la De Lellis abbia subito un tradimento o semplicemente la nuova conoscenza li abbia definitivamente allontanati, ma ora Irama e Victoria sono felicissimi insieme.

I due, durante quest’ultimo anno difficile segnato dalla pandemia, ha anche trascorso alcuni mesi in lockdown nello stesso appartamento, una casa a Milano. Prove di convivenza, magari in vista di un prossimo matrimonio che, se le cose continueranno così, forse arriverà presto.