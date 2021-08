L’attore che interpretava Gonzalo ne “Il Segreto”, Jordi Coll, oggi è decisamente cambiato: ecco come appare e che cosa fa adesso dopo la fiction spagnola più amata della tv.

In tanti ricorderanno l’attore che interpretava Gonzalo nella serie spagnola “Il Segreto”. Il suo nome è Jordi Coll e nella serie interpretava un sacerdote timido e riservato. La telenovela lo ha lanciato sugli schermi e così Coll è riuscito a farsi conoscere al pubblico sia spagnolo che internazionale. Oggi però l’attore è completamente cambiato, tanto da essere quasi irriconoscibile, vediamo insieme come.

Lui è l’attore che rivestiva il ruolo di Gonzalo Valbuena, un giovane sacerdote (innamorato di María Castañeda) dall’identità fittizia: Gonzalo in realtà era Martin Castro, il figlio tolto alla levatrice Pepa ed allevato in segreto da Angustias e Tristan. Stiamo parlando di Jordi Coll, attore, cantante e ballerino spagnolo nato nel 1985.

La sua esperienza con “Il Segreto” è durata ben 6 stagioni e, puntata dopo puntata, i telespettatori si sono affezionati sempre più al suo personaggio, proclamandolo uno dei preferiti sia per il pubblico spagnolo che per quello italiano.

La soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra ha ottenuto grande successo, tanto da essere durata addirittura 12 stagioni. Un risultato sorprendente, eguagliato da pochi nell’ambito della televisione.

La serie ha portato molta fortuna al cast, composto principalmente da attori spagnoli esordienti che dopo la lunga e felice esperienza a “Il Segreto” sono stati notati ed hanno trovato il proprio spazio nel mondo della recitazione. Tra di loro c’è anche Coll, che recitando non solo ha trovato fortuna lavorativa, ma anche l’amore.

Jordi Coll, chi è oggi

Proprio durante le riprese della telenovela spagnola Jordi ha iniziato una relazione con la collega Marta Tomasa Warner, conosciuta qualche tempo prima durante il musical “Fama”, al quale entrambi avevano preso parte. Nel 2011 i due si sono sposati e la loro relazione continua ancora oggi. Ad arricchire il loro matrimonio sono arrivati anche due figli: Jael, che oggi ha quasi sei anni, e l’ultimo arrivato di quattro anni, Pau.

Diversamente da quando purtroppo spesso succede nelle carriere degli attori, Coll è riuscito a scollarsi dal personaggio di Gonzalo che lo ha accompagnato in tutte le stagioni della soap opera ispanica. E ci è riuscito decisamente bene. Il personaggio che interpreta oggi è ben diverso dal sacerdote timido al quale era abituato il pubblico. Dal 2016 infatti Jordi si è cimentato in un’altra avventura ‘a puntate’, “Una vita”, prodotta da TVE, e non sbaglia un colpo! Anche questa telenovela infatti si sta rivelando un successo e di nuovo il suo personaggio, Simón Gayarre, è uno dei più amati.

Parallelamente però Coll non dimentica la recitazione a teatro, che continua a frequentare riscuotendo tanti pareri positivi non solo per la sua innegabile bellezza ma anche per il talento che da sempre lo accompagna.