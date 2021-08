Tiberio Timperi si confessa tristemente: “La vita non è giusta”

Il noto conduttore tv Tiberio Timperi ha rivelato a tutti un grosso problema personale che lo preoccupa e intristisce. Ecco quali sono state le sue parole.

Tiberio Timperi si trova in un momento delicato della propria vita. Lui stesso ne ha parlato apertamente in un’intervista per “Diva e Donna”, rivelando alcune cose che nessuno si sarebbe mai immaginato. Ecco che cosa ha detto.

Tiberio Timperi è uno dei volti tv più apprezzati in Italia. Classe 1964, Timperi nasce a Roma ma è solo all’età di 33 anni che inizia la sua carriera nel mondo radiofonico. Il successo televisivo per lui arriva con la conduzione di diversi programmi Rai, tra cui “I fatti vostri”, “Unomattina in famiglia” e “La vita in diretta”, che lo hanno definitivamente consacrato come uno dei più amati conduttori.

Tiberio Timperi, la vita privata

Il conduttore e giornalista è molto riservato su quanto riguarda la propria vita lontano dai riflettori. Qualcosa, però, lo sappiamo. A partire dal fatto che Timperi è stato sposato con Orsola Adele Gazzaniga, con la quale Tiberio ha avuto anche un figlio, Daniele, che oggi ha 16 anni. Il loro è stato un matrimonio per un certo verso fallimentare: sposati nel 2005, i due si sono separati solamente tre mesi dopo.

Sulla dolorosa separazione già il conduttore si era aperto pubblicamente, raccontando la sua difficoltà nello spiegare al proprio figlio ciò che stava succedendo. “In certi momenti ho cercato di fare il genitore spazzaneve per evitargli delle brutte esperienze“, aveva affermato. “Quando tu risolvi un problema a tuo figlio, lo risolvi in quel momento, ma forse non gli dai una mano perché poi, nella vita, non ci sarai sempre tu vicino e quindi è giusto che i figli sbaglino“.

Proprio della separazione del 2015 il giornalista è tornato recentemente a parlare a cuore aperto nella sua intervista per “Diva e Donna”, e le sue parole sono colme di dolore.

Timperi: “La vita non è giusta”

Nonostante siano passati diversi anni dalla separazione, l’addio all’ex moglie è una ferita ancora aperta. Lo conferma il modo in cui il conduttore ne parla ancora oggi. “Ho capito che la vita non è giusta“, ha confessato recentemente a “Diva e Donna”. “Non va quasi mai dove tu vorresti che andasse“.

Sicuramente Timperi non si sarebbe mai aspettato che il suo matrimonio potesse durare solo tre mesi. Anzi, si immaginava che la sua vita sarebbe andata in tutt’altro modo. “Mi vedevo un quarantenne tranquillo che portava a casa le pastarelle, la domenica a casa, la famiglia, il cane, la casa in campagna. Tano più di banale, borghese. Ma la vita è quello che succede“. La vita sentimentale di Tiberio non è stata certo delle migliori, anzi, ma almeno il conduttore si può consolare con i successi lavorativi. In tv infatti Timperi va decisamente forte, e da anni resta uno dei più amati conduttori televisivi.