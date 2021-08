L’insegnante di Amici e conduttrice radiofonica non è la sola in famiglia ad essere bellissima. Ecco chi è la figlia di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e famosa insegnante di “Amici di Maria De Filippi” ha condotto finora una carriera brillante e ricca di successi. Il talent show di Canale 5 l’ha fatta conoscere al grande pubblico. In tanti l’hanno tanto apprezzata e vorrebbero sapere di più sulla sua vita privata.

Anna Pettinelli, infatti, ha un compagno e si è costruita negli anni una famiglia. Non tutti sanno che la bella conduttrice radiofonica ha anche una figlia bellissima. La ragazza è molto legata alla madre e passano molto tempo insieme

Carolina, ecco chi è la figlia di Anna Pettinelli

Nata a Livorno nel 1967, Anna Pettinelli ha intrapreso la carriera dello spettacolo in radio e in televisione. La conduttrice livornese, infatti, lavora da molti anni a RDS ed è una delle principali insegnanti del programma “Amici di Maria De Filippi”.

La bella Pettinelli ha una vita privata molto riservata. Non ama infatti esporsi ai riflettori ed evita il gossip riguardo la sua situazione sentimentale. Tuttavia, sappiamo che Anna Pettinelli ha una bellissima figlia con cui va molto d’accordo.

Stiamo parlando di Carolina Russi, bellissima figlia della conduttrice radiofonica. La bellissima ragazza è una classe ’92, e vive con la madre, Anna Pettinelli e il compagno dell’insegnante di Amici.

Del padre naturale di Carolina, non si conosce molto. Anche la figlia, come la madre è molto riservata e non ha mai parlato di questo aspetto. Carolina è appassionata di musica e, nel 2014, ha partecipato a The Voice, entrando nella squadra di J-Ax.

Carolina, che va molto d’accordo con sua madre, vive insieme alla conduttrice radiofonica e al suo compagno, Stefano Macchi. La Pettinelli e Macchi non sono sposati, ma comunque vivono insieme e hanno un bellissimo rapporto con Carolina.