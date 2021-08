L’amatissima cantante di sigle di cartoni animati, Cristina D’Avena, è tornata sotto i riflettori; ma dove abita? La casa da sogno a Milano.

Cristina D’Avena è rimasta nel cuore di milioni e milioni di bambini cresciuti coi cartoni che, una volta adulti, non smettono di sentire le loro sigle preferite. Da Kiss me Licia ai Puffi, passando per Occhi di gatto, Papà Gambalunga, Batman, Pollon e tantissimi altri, Cristina è la voce per eccellenza dei cartoni nel nostro paese.

Non si contano gli album incisi e i concerti fatti; a 57 anni poi, Cristina è ancora amatissima e richiestissima agli eventi. Recentemente, la cantante si è avvicinata anche al mondo televisivo, andando ospite da Barbara D’Urso e spopolando sui social; alcuni scatti postati in bikini hanno fatto impazzire il web, da sempre attento alle sue forme generose.

Vista la sua popolarità, Alfonso Signorini le avrebbe proposto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, offerta che però la D’Avena sembra abbia gentilmente rifiutato; ma dove abita realmente la cantante?

Cristina D’Avena, casa da sogno a Milano

Per anni è stato avvolto dal mistero il luogo dove effettivamente risiedeva la cantante, ma ora grazie ai social abbiamo potuto scoprire come abiti effettivamente a Milano.

Gli scatti mostrano ampie finestre e un arredamento curato nei minimi dettagli; un luogo, la sua abitazione, che spesso vede presente anche la sorella Clarissa, sua agente e che le somiglia tantissimo.

Cristina, bolognese d’origine, ha quindi costruito il suo nido a Milano, nonostante si diriga spesso a Roma per impegni lavorativi; il suo porto sicuro sembra però essere fisso nella città meneghina.

Qualche mese fa, in vista degli Europei di Calcio (poi come sappiamo vinti dalla nostra nazionale) Cristina ha lanciato sulle piattaforme digitali l’EP Nel cuore solo il calcio, che ha subito raggiunto la vetta delle classifiche su iTunes e Amazon.