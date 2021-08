Le parole di Gianfranco D’Angelo hanno commosso tutti: ciò che ha detto all’amico nell’ultima telefonata è straziante. Ecco di che cosa si tratta.

Gianfranco D’Angelo è scomparso lo scorso 15 agosto ma le sue parole riecheggiano ancora dopo la sua morte. Le sue ultime frasi pronunciate ad un noto amico restano a testimonianza di quegli ultimi giorni e commuovono tutti.

Una vita dedicata alla recitazione e alla televisione, quella di Gianfranco D’Angelo. Il comico, attore e cabarettista romano si è spento il giorno di Ferragosto dopo un breve periodo di malattia che inizialmente sembrava potesse migliorare ma che, invece, non gli ha lasciato scampo.

A ricordarlo è stato anche un noto personaggio tv e suo amico da tempo, che ha rivelato il commovente scambio telefonico con Gianfranco proprio poco tempo prima della sua morte.

Gianfranco D’Angelo, la sua carriera

Nato a Roma nel 1936, D’Angelo ha mosso i suoi primi passi nel mondo del teatro con “Teleselettivi”, per poi approdare in tv poco dopo alla conduzione di “Federico eccetera eccetera” con Renzo Montagnani. Nel 1971 Gianfranco ha raggiunto il successo in televisione con il programma “Sottovoce” e nello stesso anno ha partecipato al film “La bambola”, dell’acclamato regista Dario Argento.

Ma è con “Drive In“, insieme all’autore Antonio Ricci, che D’Angelo entra nel cuore degli italiani. Poi, nel 1988, condurrà la prima edizione di “Striscia La Notizia” insieme ad un giovane Ezio Greggio.

Leggi anche -> Milly Carlucci: sapete quanto guadagna? Una cifra folle

Proprio il noto conduttore è intervenuto sulla recente morte di Gianfranco D’Angelo, insieme a molti altri nomi noti del mondo della tv e dello spettacolo, che hanno voluto omaggiarlo con un ultimo saluto. Ma la storia di Ezio Greggio è particolare, e non solo per l’intenso rapporto che lo legava all’appena scomparso D’Angelo. Come racconta Greggio infatti, Gianfranco poco prima di morire ha raggiunto telefonicamente il collega ed amico e le ultime parole che gli ha detto e che Ezio ha poi comunicato a tutti sono commoventi.

Greggio: “L’ho fatto ridere ed era sereno”

L’amicizia che legava i due uomini continuava anche fuori dagli studi televisivi. Aver condotto insieme la prima edizione di “Striscia La Notizia” infatti ha permesso ai due di instaurare un rapporto speciale. In un’intervista Greggio ha raccontato gli ultimi istanti di vita dell’amico: “Abbiamo avuto un’ultima telefonata proprio poco prima che lui morisse. Ciò che ci siamo detti resta tra me e lui“, ha dichiarato, raccontando di averlo fatto ridere e di aver capito che l’amico era sereno accanto alle proprie figlie e a tutti i suoi cari.

Leggi anche -> Rosalinda Celentano: perché si rasa i capelli? Il motivo strappalacrime

Ma poi il conduttore sulla propria pagina Instagram ha pubblicato una dedica che aggiunge ulteriori dettagli: “Contrariamente a come facevi in scena quando uscivi tra applausi e ovazioni ci hai lasciato in silenzio, in punta di piedi, circondato dalle persone che ti volevano bene“, scrive Greggio. E poi fa riferimento ad un messaggio che Gianfranco gli aveva inviato qualche giorno prima della sua morte. “Il messaggio che mi hai mandato pochi giorni fa dal letto d’ospedale era ancora carico di speranza, da leone e lottatore quale sei sempre stato. In questi giorni sapendo che purtroppo non c’erano soluzioni di recupero, non ho fatto altro che pensare a te e ad un pezzo di vita trascorso insieme. Piango come quando se ne va non solo una persona cara, ma una persona che è stata importante per tanti motivi nella mia vita“.