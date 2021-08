Da molto tempo Rossella Brescia ha una relazione fissa con un uomo: il suo compagno è un ex professore di Amici. Ecco di chi si tratta.

Sapete chi è il compagno della nota ballerina e conduttrice Rossella Brescia? La risposta vi stupirà: è un ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Di chi si tratta?

Rossella Brescia, classe 1971, è nata in provincia di Taranto. Molto apprezzata dal pubblico televisivo per la sua bellezza e per il talento nonché la contagiosa simpatia, la sua è stata una carriera all’insegna del ballo e del mondo dello spettacolo e che ancora oggi continua a gonfie vele.

A 21 anni Rossella partecipa a diversi concorsi di bellezza, vincendone uno che la porta fino a Miss Italia. Due anni dopo esordisce in televisione a fianco di Pippo Baudo e si diploma con il massimo punteggio all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Gli anni successivi Rossella li passa tra teatro e televisione, riuscendo ad ottenere il successo come ballerina a “Buona Domenica” nel 1997.

Dl 2001 al 2003 la Brescia ha partecipato al talent “Saranno Famosi“, quello che poi si è trasformato in “Amici” nel ruolo di professoressa.

Leggi anche -> Amici, la prima foto da papà: lo scatto è boom di like

Rossella Brescia, la vita privata

Rossella, nonostante la sua giovane età, è stata già sposata e poi divorziata. All’età di 29 anni, negli anni 2000, la ballerina si è unita in matrimonio con Roberto Cenci, dal quale si è separata dopo solo quattro anni. La relazione con lui è naufragata, ma pochi anni dopo è nata una bella storia d’amore con un personaggio noto al pubblico che continua ancora oggi.

Lui è un famoso ex professore di Amici, stiamo parlando di Luciano Cannito. Classe 1962 e di lavoro coreografo, i suoi spettacoli sono stati messi in scena nei principali teatri di tutto il mondo. Dal Teatro dell’Opera di Roma al Teatro Nazionale di Hong Kong, Cannito nella sua carriera ha realizzato più di 60 creazioni di balletto.

Anche Luciano, come la compagna Rossella, ha partecipato al Talent di Canale 5 “Amici”, prendendone parte dal 2010 al 2013 nel ruolo di professore con la cattedra di Danza Classica e Neoclassica.

Leggi anche -> Amici, cosa fa oggi Rossella Brescia? Nuova vita dopo la danza

Cannito e la Brescia si sono conosciuti proprio a teatro, durante un’esibizione di balletto nella quale Rossella si esibiva sul palco.

Da ormai tanto tempo i due si frequentano, ed i fan si chiedono quando arriverà il momento delle nozze tra di loro, ma è ancora troppo presto. Intanto i due si godono il più possibile il tempo insieme, rendendo la loro relazione ancora più bella e forte ogni giorno che passa.