Svolta su Amazon: il sito online più famoso a livello globale ora ha inserito i pagamenti rateali. Ecco come usufruire del servizio.

Amazon è la più grande Internet Company al mondo, tanto che il suo inventore, Jeff Bezos, è stato definito Uomo dell’Anno nel 1999. Fondata il 5 luglio 1994, ha sede a Washington, e ad oggi possiede anche Alexa Internet, A9.com, Internet Movie Database, Twitch.it e ComiXology. Partita come una semplice libreria online, oggi l’azienda ha allargato il suo commercio ad ogni minimo campo possibile: dai dvd, ai software, fino ad arrivare a mobilio, cibo, prodotti elettronici e molto, molto altro.

La pandemia di Covid19, che per molti esercenti ha significato la rovina economica, al contrario ha fatto lievitare letteralmente i guadagni di Bezos, il quale tra il 2019 e il 2020, ha fatturato ben 24 miliardi di dollari!

Oggi, Amazon è ad un punto di svolta: per la prima volta sarà possibile effettuare pagamenti rateali presso un sito online.

Amazon, pagamenti rateali: ecco come accedere al servizio

Nel caso in cui il prodotto richiesto costasse un’ingente somma, ora su Amazon sarà possibile pagare la cifra ratealmente. Questa agevolazione però, non sarà applicabile a tutti i prodotti presenti sul catalogo online: sarà possibile affrontare il pagamento a rate solo sui certificati Amazon – sia nuovi, sia ricondizionati – e su qualsiasi altro prodotto che abbia nelle impostazioni di pagamento l’opzione “rate mensili”.

Inoltre, potranno usufruire del servizio solo coloro che si trovano in possesso di un account Amazon attivo da almeno un anno e che possano effettuare il pagamento con carta di credito o debito valida – niente prepagata. A quel punto, sarà possibile pagare ratealmente la cifra in questione, la quale verrà suddivisa in un massimo di cinque rate mensili, senza interessi oppure oneri finanziari.