Abbiamo conosciuto Tancredi ad Amici20 e non ci crederete mai, ma i suoi genitori sono personaggi molto potenti.

Abbiamo conosciuto Tancredi durante l’ultima edizione di Amici 20. Entrato nella scuola dopo la sconfitta di Evandro, il cantante conquistò subito il cuore del pubblico e dei professori, tanto che Arisa lo incluse immediatamente nella sua squadra. Arrivò così al serale, gareggiando al fianco della sua coach e della showgirl e ballerina Lorella Cuccarini. Venne poi eliminato durante la quarta puntata, conquistando il sesto posto.

Nonostante la vittoria della categoria canto sia stata conquistata da Sangiovanni, i giudici e professori non hanno mai nascosto la forte stima per Tancredi: l’allievo si è mostrato non solo incredibilmente professionale, capace cioè di gioire della sfida e accettare la sconfitta, ma anche estremamente dotato. Il cantante è riuscito ad adattarsi a diversi stili, dai classici ai più moderni, senza perdere mai la sua essenza artistica.

Ma sapete chi sono i genitori dell’autore di Las Vegas? Scopriamolo insieme.

Tancredi, i genitori sono personaggi di spicco

Non tutti sanno che Tancredi sia sostenuto ampiamente dai suoi genitori, la madre e il padre del cantante sono dei veri personaggi di spicco: la mamma opera nel campo della pittura, mentre il padre è nientepopodimeno che il vicedirettore creativo della Maison Giorgio Armani! Insomma, mamma e papà hanno sicuramente contribuito ad imprimere nel figlio la tendenza artistica e, grazie a loro, Tancredi è riuscito a sviluppare la sua identità creativa.

Il padre di Tancredi si chiama Alberto Cantù Rajnoldi e lavora per Giorgio Armani dal 1995. Riguardo la sua vita privata non si sa molto, soprattutto perché pare sia poco avvezzo ai social e al mondo dello spettacolo. Le poche informazioni racimolate dicono appunto che sia sposato con Angela, anch’essa artista, e che sia padre di due figli.

Insieme alla moglie, ha trasmesso a Tancredi e alla sorella l’amore per l’arte e per la cultura e, per questo, entrambi hanno sviluppato delle doti artistiche: Tancredi, come sappiamo, sta lavorando per diventare un cantante di successo, mentre la sorella minore ha una particolare propensione per la poesia e per la fotografia. Insomma, una famiglia che si può dire produca letteralmente artisti.