Tina Cipollari senza trucco: non immaginate com'è

Vediamo insieme una delle rarissime immagini che mostrano la nota opinionista, Tina Cipollari senza trucco.

Da moltissimi anni partecipa al programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, ed è l’opinionista per eccellenza di Uomini e Donne.

Stiamo parlando ovviamente di Tina Cipollari, che è sempre perfettamente truccata e vestita, ma siamo in grado di mostrarvi una rarissima immagine di lei senza trucco.

Durante il programma ha anche trovato l’amore con Kikò Nalli, poi terminato dopo moltissimi anni, ma l’ha resa madre di tre splendidi figli maschi.

Quando la vediamo in studio il trucco è sempre in coordinato con il colore scelto per l’abbigliamento, ed i suoi capelli sono sempre perfetti.

Tina Cipollari senza trucco è incredibile

O sciolti al naturale, e quindi ricci, oppure legati, diciamo che trovare in fallo Tina, sia quando era sul trono che adesso da opinionista è praticamente impossibile.

Gli abiti che sceglie sono sempre molto importanti che una donna come lei non ha problemi ad indossare perchè la sua personalità li sostiene perfettamente.

Il trucco evidenzia sempre gli occhi ed il suo sguardo magnetico, mentre le labbra sono sempre incorniciate da un rossetto dai toni naturali, anche perchè sono già bellissime di loro, e non hanno bisogno di null’altro.

Ma in questa rarissima immagine di Tina senza trucco, la sua bellezza traspare in modo incredibile, e possiamo vedere in modo perfetto i suoi lineamenti.

Il suoi occhi sono sempre molto intensi, ed il suo sorriso smagliante, Tina sembra davvero rilassata e felice, e questo si evince anche dal suo volto.

I fan a questa visione sono letteralmente impazziti e l’hanno riempita di complimenti, perchè molto spesso non serve mettere molto trucco se si ha una base di partenza così bella.

E chissà magari nella prossima edizione di Uomini e Donne troveremo una Tina Cipollari diversa che magari avrà stravolto completamente il suo look ed il suo trucco, seguendo il nostro consiglio.