La nota conduttrice ha sconvolto tutti con il suo spogliarello lampo in bikini. I fan sono senza parole e si complimentano con la Ventura.

Simona Ventura nasce a Bentivoglio il 1 aprile 1965 e debutterà nel mondo dello spettacolo esattamente vent’anni dopo, nel programma W le donne, condotto dall’iconica Amanda Lear. Nel 1992, per la prima volta, condurrà un programma tutto suo, Pippo Baudo infatti la metterà al timone di Domenica In – oggi condotto da Mara Venier.

Da allora, sono stati molti i programmi che l’hanno vista protagonista: da Boom alle Iene, ma anche Zelig e l’Isola dei Famosi. Dal 2011, sarà giudice ad X Factor, insieme a Morgan e Mara Maionchi, mentre negli ultimi anni l’abbiamo vista condurre famosi programmi, targati Mediaset, come Selfie – le cose cambiano e Temptation Island Vip.

LEGGI ANCHE —> Ilary Blasi sembra un’altra persona: con i capelli neri è irriconoscibile

Nel corso della sua carriera, Simona Ventura ha anche partecipato ad alcuni contest di bellezza – è stata, per un periodo, valletta nel programma Domani sposi, nel 1988 – ed, ancora oggi, nonostante gli anni siano passati, la conduttrice rimane estremamente bella e sensuale.

Recentemente, ha pubblicato un video sui social che ha fatto impazzire il web.

Simona Ventura e il suo sensuale spogliarello in spiaggia

L’ultima volta che abbiamo visto Simona Ventura in costume, risale al lontano 2016, quando partecipò all’Isola dei Famosi come concorrente. L’esperienza nel reality fu particolarmente traumatica per la conduttrice. In una recente intervista ha, infatti, rivelato di non aver più guardato il programma in tv: “Non l’ho più guardata per le cose che sono successe dopo, che ho saputo dopo” – ha rivelato la Ventura, in occasione della sua intervista per la Rai – “non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti […] mi davano addosso perché ero il bersaglio più importante”.

LEGGI ANCHE —> Paola Perego nuova cicogna in famiglia: felicità per la conduttrice

Insomma, l’esperienza all’Isola non è stata per niente facile per la nota conduttrice, la quale si è riscattata negli anni a seguire anche tornando a lavorare per la produzione della Rai. Negli ultimi anni però, sembra che la Ventura abbia fatto pace con Mediaset, infatti, non solo l’abbiamo vista condurre alcuni programmi prodotti da Maria De Filippi, ma la vedremo presto sul piccolo schermo con dei nuovissimi progetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Nel frattempo, la bella conduttrice si sta godendo le vacanze al mare, prima di tornare a rimboccarsi le maniche per il lavoro che la appassiona. Recentemente, ha pubblicato un simpatico video di uno spogliarello lampo che la ritrae in bikini in spiaggia. La Ventura rimane comunque bellissima ed elegante nonostante i suoi quasi 57 anni.