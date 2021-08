L’ex tronista Massimiliano e la sua ex corteggiatrice Vanessa Spoto stanno passando un periodo molto difficile. Ecco cos’è successo.

La bella toscana Vanessa Spoto e il modello di Nettuno Massimiliano Mollicone si sono conosciuti nell’ultima edizione del dating show Uomini e Donne. E’ negli studi Mediaset che i due si sono innamorati: dopo un lungo percorso il tronista preferì Vanessa alla rivale Eugenia Rigotti. Da allora, i due sono diventati sempre più complici ed uniti, spesso l’ex corteggiatrice è stata ripresa in compagnia della sorella maggiore di Massimiliano e, durante l’estate, non sono mancate stories di Instagram divertenti nello stile degli storici ed iconici Sandra e Raimondo.

Nelle ultime settimane però, i fan della coppia hanno avvertito un certo distacco tra i due: i momenti condivisi su Instagram si sono diradati piano piano e anche le foto di coppia sono praticamente sparite.

Ecco cos’è successo davvero.

Vanessa e Massimiliano sono in crisi?

Dopo le ripetute domande rivolte sui social da parte dei followers, i diretti interessati hanno deciso di intervenire per chiarire i motivi di quella che sembra una vera e propria crisi.

Vanessa ha così pubblicato una Instagram stories dove afferma: “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Una persona ogni tanto deve riflettere su determinate cose” – ha rivelato l’ex corteggiatrice – “Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”. Affermazioni quindi che lasciano un velo di ambiguità sull’effettiva condizione della loro relazione. Massimiliano ha poi confermato le parole della fidanzata: “Niente è facile e niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa”.

Durante le registrazioni di Uomini e Donne, Massimiliano ha condiviso con il pubblico le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita. Quando era piccolo purtroppo il padre venne a mancare e fu la madre a doversi occupare da sola dei suoi figli. L’ex tronista ha rivelato di come abbia vissuto in povertà dopo che suo padre se n’era andato e di come la sorella abbia dovuto diventare grande all’improvviso per occuparsi di lui.

Insomma, Mollicone non ha vissuto affatto una vita facile e lui stesso ha confermato, nel suo ultimo post, di come i fantasmi del passato tornino quando meno te lo aspetti: “Raramente scrivo i miei pensieri, come sto e ciò che provo in questo momento […] Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano e fanno tanto rumore, forse più di prima” – ha confessato Massimiliano.

Sembra quindi che la presunta crisi derivi solo dal periodo difficile che sta passando l’ex tronista. Questo momento consoliderà il loro amore oppure porterà ad una definitiva rottura? Staremo a vedere.