“Avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba”: il tradimento di Ornella Muti e Celentano

Uno dei flirt più celebri del cinema italiano, vive un’incredibile nuova rivelazione. Cosa è accaduto davvero tra Ornella Muti e Adriano Celentano? Ecco tutta la verità.

La storia tra Ornella Muti e Adriano Celentano

Una coppia che ha fatto sognare sul grande schermo, protagonista di alcuni dei più celebri film de Il Molleggiato. Ma che, all’epoca, scatenò un vero e proprio chiacchiericcio gossip. Stiamo parlando di Ornella Muti e Adriano Celentano e di uno dei flirt più noti del cinema nostrano. Nel 1980, i due, impegnati sul set della pellicola Il bisbetico domato, furono paparazzati in atteggiamenti molto complici. Per la stampa scandalistica dell’epoca non c’erano dubbi: era nato un nuovo amore. Ma, al tempo, nessuno dei due confermò o smentì le voci. E Celentano, dopo un periodo di crisi, continuò il suo matrimonio con Claudia Mori. Ma come sono andate davvero le cose? Soltanto nel 2010, Celentano ha ammesso la relazione. Una rivelazione che però non è affatto piaciuta alla figlia di Muti, Naike Rivelli.

In un’intervista rilasciata insieme a Ornella Muti a Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe su Tv8, Naike Rivelli ha spiegato: “Entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba”. Ma non finisce qui. Incalzata sul motivo della fine di quel flirt, Naike Rivelli continua: “Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate”. E infine lancia una frecciata a casa Celentano: “Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto”.

Le parole di Ornella Muti

Come abbiamo accennato, all’inizio degli anni ’80, Adriano Celentano e Claudia Mori hanno vissuto un forte periodo di crisi. Ha infatti rivelato Ornella Muti: “Adriano Celentano si sentiva solo perché Claudia Mori stava da qualcun altro, o almeno così dicevano”.

E ancora: “Io ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un…visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita”.