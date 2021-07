Yari Carrisi e Naike Rivelli, confessioni bollenti: i dettagli sull’ex figlio di Albano e Romina

Il figlio di Albano Carrisi e Romina Power, Yari Carrisi, ha avuto una storia d’amore con Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti. Ecco il racconto di alcuni aneddoti di coppia.

Le parole di Yari Carrisi

Lui è figlio di una delle coppie d’oro della musica e del mondo dello spettacolo nostrano, Albano Carrisi e Romina Power. Lei, identica a mamma Ornella Muti, talento e bellezza del nostro cinema. Stiamo parlando di Yari Carrisi e Naike Rivelli che – non tutti sanno – hanno avuto una turbolenta storia d’amore. Al tempo, i due, erano molto riservato riguardo la loro vita privata, che hanno cercato di nascondere ai riflettori del mondo dello spettacolo. Ma Yari, qualche tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Lorella Boccia negli studi di Rivelo, ha parlato di quella relazione. Ed ha raccontato diversi retroscena e aneddoti poco conosciuti al grande pubblico. Il figlio di Albano Carrisi ha raccontato di aver conosciuto la figlia di Ornella Muti nel corso del programma Pechino Express, su Rai Due.

In quell’edizione, Yari Carrisi, in coppia con Pico Rama, formava la squadra de Gli illuminati, mentre Naike Rivelli e Andrea Fachinetti, la squadra Fratello e sorella. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine. Racconta il musicista: “Conosco lì Naike Rivelli e nasce una storia d’amore, ma oggi non ci sentiamo più”. Yari Carrisi ha anche fatto alcune rivelazioni da camera da letto, ha spiegato: “Naike praticava il s***o aperto? Se mi stai chiedendo se abbiamo avuto delle o***e, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti“.

Il racconto di Yari Carrisi su suo padre Albano

Il musicista ha raccontato della sua infanzia. Allora, la coppia formata da Albano e Romina era uno dei più grandi sodalizi musicali. I due, dunque, erano molto impegnati con il lavoro, ma Yari ha spiegato che non hanno mai fatto mancare la loro presenza.

E su suo padre, l’amatissimo cantante Albano Carrisi, ha spiegato: “E’ un grande uomo di palco, un grande artista. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, nessuno lo ha ancora conosciuto come l’ho conosciuto io”.