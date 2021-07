Attore amatissimo, tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni ha una bellissima moglie, ex ballerina di Amici. La conoscete? Ecco di chi si tratta.

L’attore Alessandro Tersigni

Lui è uno dei volti più amati della popolare soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, su Rai Uno. Stiamo parlando dell’attore Alessandro Tersigni, ovvero di Vittorio Conti, nella soap patron del grande magazzino milanese è uno dei personaggi principali. Non molti ricordano che, Tersigni, ha debuttato sul piccolo schermo come concorrente della settima edizione del Grande Fratello, su Canale 5. Allora 27enne, Tersigni – che lavorava come vigile del fuoco – arrivò secondo dietro al vincitore Milo Coretti. In seguito, decide di inseguire il suo grande sogno, ovvero la recitazione. Dopo aver partecipato al film Scusa ma ti voglio sposare, ottiene alcune parti nelle soap I Cesaroni e Un medico in famiglia. Oggi Tersigni è un attore molto apprezzato dal grande pubblico.

In queste settimane è impegnato sul set della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, puntate che andranno in onda dal prossimo settembre. Alessandro Tersigni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, anche se ha conquistato diverse copertine gossip nel 2007. Allora, infatti, l’attore ebbe una storia d’amore con l’influencer – ed ex gieffina – Melita Toniolo, terminata due anni più tardi. Nessuno dei due, però, chiarì i motivi della fine di quella relazione.

La moglie dell’attore

Alessandro Tersigni oggi è felicemente sposato. Il 9 luglio del 2016, infatti, è convolato a nozze con la ballerina Maria Stefania Di Renzo, altro volto noto del piccolo schermo. Di Renzo, infatti, è stata tra le protagoniste della seconda edizione del talent di Canale 5, Amici. In quell’edizione, la ballerina giunge nella fase finale della trasmissione di Maria De Filippi.

Di Renzo ha avuto una folgorante carriera nel mondo della danza e, per un certo periodo, si è trasferita a Parigi per lavoro. La coppia, nel 2017, ha avuto un figlio, Filippo. I due sono davvero molto legati e sui social è possibile imbattersi in alcuni scatti romantici dei due.