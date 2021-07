Conoscete l’ex marito della professoressa di Amici, Veronica Peparini? Anche lui nel mondo della danza. Ecco di chi si tratta.

La professoressa di Amici, Veronica Peparini

Lei è una delle protagoniste più amate del talent di Canale 5, Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi. Professoressa di danza, in questa edizione è stata la prima a riuscire ad intravedere l’enorme potenziale dell’allieva Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione. Stiamo parlando di Veronica Peparini. Ma la prof della scuola più rinomata del piccolo schermo nostrano è nota anche per essersi guadagnata alcune pagine gossip. Come sappiamo, Peparini, ha una bellissima storia d’amore con Andreas Muller, suo ex allievo nel talent. Il ballerino, che era entrato a far parte dello staff dei professionisti del programma, quest’anno non ha fatto parte della trasmissione. Anche se il suo zampino c’è sempre, dal momento che, come ha spiegato la vincitrice in una recente intervista, è stato Muller a consigliare a Stabile di fare il provino per Amici.

I due hanno fatto chiacchierare e non poco i social a causa della loro differenza di età, venticinque anni. Ma la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Lo scorso 2 giugno, Andreas Muller, ha festeggiato i suoi 25 anni. E non è mancato un augurio speciale da parte di Veronica Peparini. Che ha scritto: “[…] Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita. E anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme, ma nonostante ciò mi hai travolto, coinvolto, amato”.

L’ex marito di Veronica Peparini

Prima di Andreas Muller, Veronica Peparini ha avuto una lunga storia d’amore – durata quasi 15 anni – con Fabrizio Prolli, suo ex marito e padre di Olivia e di Daniele. Prolli ha 37 anni ed è un coreografo e ballerino di fama internazionale. I due si sono conosciuti durante la collaborazione con Kledi Kadiu e Heather Parisi.

Prolli ha lavorato con grandi artisti, tra i quali Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso ed Elisa. Insieme al Cirque du Solei di Franco Dragone si è esibito in Spagna, Francia, Portogallo, Germania e negli Stati Uniti. Il ballerino vanta anche alcune esperienze televisive, come Top of the pops e Miss Italia. I rapporti tra Prolli e Peparini sono rimasti ottimi.