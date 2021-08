L’ex concorrente del Reality Show ha fatto innamorare Bernardeschi, che ha deciso di sposarla. Ecco com’era Veronica Ciardi durante il Grande Fratello

Il matrimonio tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi è stato uno dei più chiacchierati degli ultimi mesi. I due innamorati hanno deciso di sposarsi subito dopo la vittoria dell’Europeo di Calcio da parte dell’Italia.

La bella Veronica ha colpito il cuore di Bernardeschi, attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana. Protagonista della decima edizione del Grande Fratello, Veronica Ciardi ha acquisito grande notorietà.

Veronica Ciardi, ecco com’era al Grande Fratello

Veronica Ciardi è una modella e attrice romana nata nel 1985. Raggiunge la notorietà grazie alla partecipazione alla decima edizione del Grande Fratello nel 2010, dove riesce a farsi apprezza dal pubblico e a diventare una delle protagoniste.

Nel 2016 conosce Federico Bernardeschi, con il quale inizia una relazione. Ma un anno dopo i due decidono di lasciarsi. Non una relazione rose e fiori quella tra i due quindi, che comunque, dopo qualche mese, decidono di riprovarci fino ad arrivare alla decisione di sposarsi.

I due hanno anche un figlio, nato nel 2019. Federico e Veronica hanno deciso di sposarsi subito dopo gli Europei di Calcio. 48 ore dopo la vittoria dell’Italia in finale con l’Inghilterra, infatti, i due sono convogliati a nozze.

La partecipazione al “Grande Fratello” 10 fu un successo per Veronica Ciardi. La bella ragazza mora divenne una dei protagonisti dell’edizione, pur non riuscendo a vincere il programma. Celebre è la sua amicizia con Sarah Nile, che però oggi sembra essere finita a causa del mancato invito al matrimonio da parte di Veronica.

Oggi la bella showgirl ha deciso di dedicarsi alla famiglia, restando lontana dai riflettori e da programmi in cui ricopriva il ruolo di opinionista. In tanti, però, aspettano la sua risposta alle le dichiarazioni di Sarah Nile, arrabbiata per non essere stata invitata al matrimonio della giovane coppia.