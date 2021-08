Avete presente il re delle televendite Giorgio Mastrota? La cifra che guadagna per i suoi spot pubblicitari è da capogiro.

Giorgio Matrota, classe ’64, nasce a Milano da genitori calabresi. La sua carriera televisiva comincia nel 1991, anno in cui lavora presso il circuito televisivo di Italia7. Dal 1995 abbandonerà il ruolo di conduttore per occuparsi dell’ambito che lo renderà famoso, quello appunto delle televendite.

Sono molti gli spot pubblicitari che lo vedranno protagonista e altrettanti saranno i marchi che lo vorranno come volto simbolo del prodotto come Eminflex, Mondial Casa, Edison Casa, Genesis, Total crunch display e tanti, tanti altri. Ma perchè Giorgio Mastrota si appassionò così tanto al mondo delle televendite? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Mastrota?

“All’inizio era stato un ripiego, una necessità” – aveva dichiarato Giorgio Mastrota – “con il passare del tempo mi sono specializzato in questo settore, che non ho più abbandonato e non lascerei per nulla al mondo”. L’ormai ex conduttore lavora in questo campo da più di vent’anni e gli spot pubblicitari gli fanno fatturare ben 850.000 euro l’anno.

Sono stati molti i vip che hanno compiuto la stessa scelta di Giorgio Mastrota. La stessa ex gieffina Stefania Orlando è nota anch’essa per essersi occupata di alcune televendite – tanto che l’ex marito Andrea Roncato, si era preso gioco di lei proprio per la partecipazione agli spot dei materassi – ma, oltre a Stefania Orlando, potremmo citare anche la conduttrice Patrizia Rossetti.

Oggi, il re delle televendite è legato sentimentalmente alla sciatrice ed alpinista Floribeth Gutierrez: “Ci sposeremo a Bormio […] e faremo una festa “montagnigna”, con i pizzoccheri super star: […] Sassella e bresaola come se piovesse”. Sembra quindi che Mastrota abbia decisamente superato la cocente delusione provata dalla fine della sua relazione con l’attrice Natalia Estrada – terminata nel 1998. Oggi, il conduttore è estremamente felice ed è anche un nonno particolarmente premuroso.

