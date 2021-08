X Factor: ricordate Roshelle? Oggi ha stravolto la sua immagine, eccola

Vediamo l’incredibile trasformazione di Roshelle che si trovava nella squadra di Fedez ad X Factor com’è cambiata oggi.

Per molte edizioni il talent X Factor è andato in onda sulla Rai, per poi spostarsi su canali di Sky, ma in tanti ricordano con affetto una partecipante in particolare.

Stiamo parlando di Roshelle che ha fatto parte della squadra capitanata in modo egregio da Fedez, ma nel corso degli anni com’è diventata?

La bellissima e bravissima cantante ha partecipato al programma quando aveva solamente venti anni, e dalla sua partecipazione ne sono passi 5, ad oggi, ma non è certo possibile dimenticare i suoi capelli rosa.

Con la musica ha iniziato, come molto spesso accade nel coro del Duomo della sua città di nascita, ovvero Lodi.

Roshelle oggi dopo 5 anni

Ha poi studiato presso l’accademia Franchino Gaffurio per ben undici anni, ed oltre al canto, la sua grande passione è suonare anche il pianoforte.

La sua più grande influenza musicale arriva dalla musica hip hop e R&B americana, con artisti come Lauryn Hill.

Il suo ingresso nel programma X Factor era nella categoria donne under, dopo ovviamente aver superato tutte le selezioni.

Fedez, l’ha sempre sostenuta ed apprezzata, ed anche prima di entrare nel talent aveva un suo canale you tube.

Dopo la fine del programma, che non ha vinto ma è arrivata quarta ha firmato un contratto con la Sony Music Italy, ed è uscito il suo primo Ep What U Do to Me

Piano piano si è fatta strada nella musica urban ed ha preso sempre più coscienza anche della sua grande bellezza.

Oggi, a distanza di cinque anni è davvero molto diversa rispetta a come la ricordavamo dal passato.

In questo momento, oltre che alla musica, si dedica anche molto alla moda, e tra le ultime canzoni troviamo, con Emis Killa in “Rosa Naturale” e nel suo ultimo pezzo “Ti amo ti odio” con Gue Pequeno, Mecna e Shablo.

Tramite il suo profilo social di Instagram, che è sempre molto seguito, possiamo vedere che ha optato per un bellissimo caschetto, ma sempre di colore rosa, abbandonando così i suoi lunghi capelli.

Il suo fisico è rimasto davvero impeccabile, e le sue curve sono da togliere il fiato, Roshelle è sempre bellissima.