Il paradiso delle signore 6: cambia orario della messa in onda

A breve inizierà una nuova stagione per quanto riguarda la nostra amata soap opera Il paradiso delle signore, vediamo questa prima novità.

Come sappiamo in questo periodo estivo è andata in onda ugualmente la soap Il paradiso delle signore, ma con delle repliche, che sono state ugualmente molto apprezzate ed amate.

Tra pochissime settimane però avremmo modo di vedere i nuovi episodi e di capire le varie situazioni rimaste in sospeso.

Per la precisione il Paradiso inizierà il 13 settembre, ma tra i vari rumors che ci sono sul web, uno ha colpito tutti, perchè parla di un cambio orario per la messa in onda.

Il paradiso delle signore: cosa succede?

Il programma dovrebbe iniziare un po’ prima rispetto all’ultima stagione che iniziava alle 15.55.

Si parla infatti di un orario intorno alle 15.40, e la messa in onda dovrebbe rimanere sempre dal lunedì al venerdì.

Nei giorni addietro sono uscite moltissime anticipazioni riguarda alla trama, dove ci sarà spesso al centro di vari situazioni Umberto Guarnieri.

Si è parlato però molto anche di nuovi ingressi, come Ezio Colombo, padre di Stefania ed ex marito di Gloria, che sembra agiterà molto le acque all’interno della soap.

Ma torneranno anche vecchie conoscenza, ovvero Tina Amato, e Federico Cattaneo, e non per ultimo quello di Marta Guarnieri.

Ci saranno poi nuovi ingressi anche tra le veneri, ma come abbiamo detto sono tutte anticipazioni che sono uscite ma per il momento non sono state confermate, quindi attendiamo con grande ansia il 13 settembre e l’inizio della nuova stagione.

Sicuramente, come successo anche negli anni passati, riuscirà a tenere incollati al piccolo schermo un numero incredibile di persone, quindi non ci resta che attendere e vedere che cosa ci hanno riservato per la nuova stagione i nostri amati protagonisti del Paradiso delle signore.