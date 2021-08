Il Paradiso delle signore: ecco dove sono in vacanza gli attori

Vediamo insieme dove stanno trascorrendo le vacanze gli amatissimi attori della soap opera Il paradiso delle signore.

La nostra amatissima soap opera in tutto il periodo estivo è andata in onda con alcune repliche ma a brevissimo inizierà finalmente la sesta stagione.

Stiamo parlando ovviamente della soap opera Il Paradiso delle signore, che riesce a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, ma vediamo insieme dove si stanno rilassando in questa estate torrida i suoi attori.

C’è, come è giusto che sia, chi preferisce il mare e chi invece ha una passione per la montagna in estate.

Iniziamo con il dire che Emanuel Caserio e Pietro Genuardi si trovano in un bellissimo resort in Puglia, e per la precisione a Gallipoli ma anche un’altro attore, ovvero Roberto Farnesi si trova nella stessa regione.

Il paradiso delle signore: i luoghi delle vacanze

Dalle immagini che ha pubblicato in questi giorni sul suo profilo social di Instagram, sembra si trovi a Fasano, insieme alla moglie Lucya Belcastro che a breve lo renderà padre per la prima volta.

Un’altro attore della soap opera, ovvero Pietro Masotti, si trova in Puglia, e lui è nato a Bari, e sembra sempre dalle immagini che ha pubblicato che si trovi proprio nella bellissima cittadina.

La bellissima terra siciliana, invece è stata scelta da due attrici, ovvero Chiara Arena e Chiara Russo.

In una recente intervista, anche l’attore Alessandro Tersigni aveva dichiarato che per il periodo delle vacanze, molto probabilmente andava in Sicilia.

Per quanto riguarda invece la nuovissima attrice entrata in scena nel cast da poco, ovvero Lucrezia Massari si trova in Calabria per trascorrere qualche giorno di assoluto relax.

Alessandro Cosentini, che nella soap interpreta Cosimo Bergamini lo possiamo trovare sulle spiagge incantate di Praia a Mare, in provincia dei Cosenza.

L’attrice Neva Leoni, che ha il ruolo di Tina Amato, ha invece deciso di trascorrere le vacanze estive in montagna, ed ha scelto l’Alto Adige, passando prima però per Capalbio che si trova in Toscana.

Insomma anche gli amatissimi attori del Paradiso delle Signore si stanno godendo l’estate in posti meravigliosi del nostro bel paese.