Al Bano su Jasmine Carrisi: "L'ho dovuta segregare"

Vediamo meglio di capire le parole che ha detto direttamente il noto cantante Al Bano sulla figlia Jasmine, che hanno stupito tutti.

Come sappiamo padre e figlia non parteciperanno alla nuova edizione del talent canoro, The Voice senior, anche se fino a qualche settimana fa sembrava tutto confermato.

Al loro posto, che formavano un solo giudice arriverà la super simpatica ed in questo momento super richiesta, Orietta Berti.

Ma nelle ultime ore, il noto cantante di Cellino San Marco, ovvero Al Bano ha rilasciato una particolare intervista alle pagine del giornale Di Più Tv.

Ha infatti parlato del tempo che la figlia Jasmine Carrisi ha dovuto trascorrere in casa dopo la scoperta della positività al Covid 19.

Al Bano e Jasmine: Ecco cosa succede

La giovane aveva comunicato di essere risultata positiva tramite la sua pagina social di Instagram, e successivamente il cantante aveva parlato alla nota agenzia stampa, dicendo che aveva fatto solamente una dose di vaccino e che aveva la febbre a 38.

In famiglia, oltre a Jasmine, nessun altro ha contratto il virus, ed è stato un momento molto difficile, perchè la giovane non voleva assolutamente rimanere chiusa in camera, come da procedura Covid.

Durante l’intervista le parole di Al Bano sono state le seguenti:

“L’ho dovuta segregare in casa. E’ in camera sua tutto il giorno e anche io e Loredana Lecciso siamo in isolamento, seppure negativi”

Il cantante aveva dichiarato di essere molto preoccupato, ma insieme a Loredana Lecciso hanno trovato alcuni modi per far star tranquilla la giovane, come fare delle belle videochiamate, oppure prepararle il suo cibo preferito, lasciando sempre tutto fuori dalla stanza.

Jasmine ha un forte legame con i suoi genitori, e spera molto di poter seguire le orme del famosissimo padre per quanto riguarda la musica.

Ad oggi finalmente Jasmine è negativa e si può godere qualche giorno di vacanza e libertà dopo la malattia.