E’ risaputo ormai che il patrimonio di Elisabetta Gregoracci sia molto sostanzioso, la sua casa a Montecarlo sembra una vera reggia.

Elisabetta Gregoracci, dopo la fine della storia con Flavio Briatore nel 2017, si è stabilita insieme al figlio nella residenza a Monaco. La sua lussuosa casa si trova nella zona Le Condamine, vicinissima al mare. L’appartamento è una vera e propria reggia e conta ben 1000 metri quadri.

Avete presente le lussuose ville austriache? Oppure la nota reggia di Versailles? Bene, la casa di Elisabetta Gregoracci è degna di una vera regina: alti muri dipinti di bianco, colonne decorative e una lunga scalinata i cui scalini sono ricoperti da una lussuosa moquette nera. Insomma, Flavio Briatore, nonostante si sia ormai separato dall’ormai ex moglie, non ha badato a spese per procurarle una grande, grossa e ricca casa.

Sbirciamo nella casa di Elisabetta Gregoracci…

Nonostante il divorzio di qualche anno fa, la famiglia miliardaria sembra ancora serena e felice. Nell’immagine sono immortalati in una delle stanze della casa: affreschi degni di una villa nobile dell’Ottocento, un rettangolare tavolo di cristallo ed un immenso bouquet di fiori rossi. I Briatore sembrano una vera e propria famiglia reale.

La grande scalinata sembra la parte più apprezzata dalla proprietaria, è infatti la location più immortalata della casa. Molti sono stati gli outfit che Elisabetta Gregoracci ha sfoggiato scendendo quelle scale di marmo bianco come una vera regina.

Il guardaroba farebbe invidia alla nota fashion blogger Chiara Ferragni. In quella cabina armadio ci saranno vestiti per migliaia di euro. E’ una valigia di Luis Vuitton quella adagiata sul pavimento? Pare proprio di si.

Insomma, Elisabetta Gregoracci nonostante abbia divorziato dal marito miliardario riesce a mantenere un “sostanzioso” tenore di vita. Alcune indiscrezioni rivelano che l’assegno mensile da parte del marito si aggiri intorno ai 10mila euro netti, inoltre Elisabetta riceve una parte degli incassi dei locali di Briatore, in quanto sono anche di sua proprietà. Di Conseguenza, oltre a quella cifra, l’ex moglie riceve parte dei guadagni del Twiga, Billionaire, Porto Cervo e del Billionaire di Malidi, in Kenya.

Niente male no?

