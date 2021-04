Giulia Salemi rompe il silenzio e dopo giorni parla della sua possibile partecipazione a Temptation Island insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. Ecco le sue parole.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parteciperanno a Temptation Island? Dopo le voci l’ex gieffina esce allo scoperto e fa luce su una possibile partecipazione di coppia al reality. Ecco le sue parole.

Giulia e Pierpaolo, la love story prosegue dopo il GF Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati due tra i grandi protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, iniziata nel settembre 2020 e prolungata in via del tutto eccezionale fino all’inizio di marzo 2021. Il noto reality show di Canale 5 è stato una fortuna per entrambi: nella Casa di Cinecittà Pierpaolo e Giulia hanno imparato a conoscersi, apprezzarsi e poi amarsi ed il loro amore è poi continuato anche una volta finito il programma.

Attualmente i due personaggi si stanno vivendo la loro love story divisi tra Milano, dove vive Giulia, e Roma, dove Pierpaolo abita insieme al figlio Leonardo, avuto nel 2017 da Ariadna Romero.

La storia tra i due ex gieffini continua a gonfie vele e si sta facendo talmente tanto seria al punto che l’influencer italo – persiana ha conosciuto sia il piccolo Leo che la sua mamma Ariadna. Ma che cosa succederebbe se i due partecipassero a Temptation Island, il reality che per eccellenza cerca di far cadere in tentazione entrambi i membri della coppia?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Temptation Island? Cosa dicono le indiscrezioni

Sono state molte le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni e che vedevano Pretelli e la Salemi come prossimi partecipanti all’edizione 2021 di Temptation Island. I casting infatti sono già partiti e sono stati molti i fan del Grande Fratello che hanno espresso il proprio desiderio di vedere la coppia partecipare al programma. L’edizione 2021 di Temptation Island non avrà la relativa versione Vip ma ci sarà un’unica edizione condotta, come di consueto, da Filippo Bisciglia.

Leggi anche -> Giulia Salemi, primo tenero incontro con il figlio del compagno Pierpaolo Pretelli

Leggi anche -> Andrea Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli: “Non lo sento da un mese”

Le parole di Giulia Salemi

È stato nel corso della sua intervista per NuovoTv che Giulia Salemi si è espressa per la prima volta su Temptation Island. Parlando anche a nome di Pierpaolo Pretelli ha infatti rivelato: “Non ne sappiamo nulla“. Una grande delusione quindi per i fan della coppia, che potranno però seguire la ex gieffina nel suo nuovo programma “Salotto Salemi”, online sulla piattaforma di streaming Mediaset dal 16 aprile.